Bolsonaro está com cálculo renal e fará procedimento de cateterismo

Jair Bolsonaro foi diagnosticado nesta segunda-feira (31) com cálculo renal. O presidente fez uma ultrassonografia mais cedo no Departamento Médico do Planalto e informou que vai ter de passar por um procedimento de cateterismo em setembro.

Bolsonaro disse que o cálculo é “do tamanho de um grão de feijão”. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o assunto.