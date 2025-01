Política Bolsonaro fala sobre eleição de 2026: “Se eu continuar inelegível, não acredito mais em democracia”

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Bolsonaro pode ficar fora da disputa eleitoral até 2061 caso seja processado e condenado com pena máxima por crimes como tentativa de golpe de Estado. (Foto: Isác Nóbrega/PR/Arquivo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou nessa sexta-feira (17) sua intenção de ser o candidato da direita nas eleições de 2026. Em entrevista à revista Veja, ele insistiu que, caso não consiga se candidatar devido à sua inelegibilidade, deixará de acreditar no funcionamento da democracia brasileira.

“O que seria a democracia? Respeitar o devido processo legal, a Constituição, as leis. Me tornar inelegível por quê? São duas condenações de oito anos (…) Se eu continuar inelegível, eu não acredito mais em democracia. Acabou a democracia”, declarou Bolsonaro.

O ex-presidente está sob investigação da Polícia Federal (PF), que o indiciou em novembro de 2023 por diversos crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito e organização criminosa.

Caso seja processado e condenado pelos crimes que lhe são atribuídos, Bolsonaro poderá ser inelegível até 2061, dependendo da pena que receber. Segundo as possíveis condenações, o ex-presidente poderá ser condenado a até 28 anos de prisão, com a pena máxima prevista para os delitos relacionados à tentativa de golpe.

Além disso, ele poderia enfrentar mais oito anos de inelegibilidade, aplicados pela Lei da Ficha Limpa, após cumprir a pena de prisão. Essa soma de sanções pode prolongar sua inelegibilidade até o ano de 2061. Entretanto, Bolsonaro já está impedido de disputar qualquer cargo público até 2030, devido à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o condenou em 2023 por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Na ocasião, a Corte considerou que ele atacou, sem evidências, a confiabilidade das urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores antes da eleição de 2022.

Apesar das dificuldades em relação à sua elegibilidade, Bolsonaro continua afirmando que pretende se manter como uma figura relevante na política brasileira. Em sua entrevista, o ex-presidente evitou mencionar um nome específico para a candidatura à presidência caso ele não possa concorrer.

O ex-presidente acredita que, com o apoio dos parlamentares, seja possível reverter sua inelegibilidade e garantir sua participação nas eleições de 2026, caso a legislação permita. No entanto, a trajetória política de Bolsonaro continua envolta em incertezas, com um cenário político altamente polarizado e com uma série de desafios jurídicos que podem impactar suas ambições futuras.

O futuro político de Bolsonaro segue sendo um tema central nos debates sobre o rumo da direita brasileira e das próximas eleições. A forma como os tribunais irão conduzir os processos e as decisões políticas que envolvem o ex-presidente terão um impacto significativo nas estratégias de partidos e figuras políticas alinhadas a ele.

