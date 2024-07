Política Bolsonaro fala sobre eleições: “Vamos vencer para voltar a um período de paz”

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Não podendo ser candidato em 2026, Bolsonaro deve indicar algum aliado para concorrer à Presidência. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Não podendo ser candidato em 2026, Bolsonaro deve indicar algum aliado para concorrer à Presidência. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em visita a Belém (PA), Jair Bolsonaro falou esta semana sobre as eleições de 2026. O ex-presidente participou do evento de lançamento da pré-candidatura do delegado e deputado federal Eder Mauro (PL-PA), que vai disputar à prefeitura da capital paraense.

Na ocasião, Bolsonaro falou em “vencer para voltar a um período de paz e prosperidade”, mas pontuou que é necessário passar por 2024 para chegar em 2026.

“Para chegar em 2026, temos que passar por 2024. Por todos os municípios do Brasil”, disse o ex-presidente fazendo relação às eleições municipais. O ex-presidente também falou sobre as eleições de 2022 em Belém, onde afirmou que “estávamos no caminho certo” e que “algo aconteceu no final de 2022”.

“Não foram vocês que me tiraram de lá. Foi o sistema. Mas nós vamos vencer o sistema”, declarou.

Bolsonaro está inelegível por oito anos desde 2023, com decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deferida em 30 de junho do ano passado. No plenário, os ministros formaram maioria ao reconhecer que houve prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação enquanto Bolsonaro ainda era Presidente da República.

Não podendo ser candidato em 2026, Bolsonaro deve indicar algum aliado para concorrer à Presidência. Em campanha do PL, partido do qual ele faz parte, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, afirmou que será Bolsonaro quem decidirá.

“Queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro”, afirmou Costa Neto na propaganda.

Para que pudesse reverter o quadro e se tornar legível para candidatura na próxima eleição presidencial, Bolsonaro teria de utilizar um recurso junto ao Supremo, o que é considerado difícil, mediante o atual cenário. Isso porque, o ex-presidente corre o risco de ser preso, em decorrência das investigações feitas pela tentativa de golpe de Estado no País, e a questão do roubo das joias e artigos de luxo do acervo presidencial.

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente no âmbito das joias sauditas. Mauro Cid e seu pai, Mauro Lourena Cid, também estão entre os indiciados. A investigação apura se Bolsonaro e ex-assessores se apropriaram indevidamente de joias milionárias dadas de presente quando era presidente do Brasil. Bolsonaro foi indiciado por peculato, que é a apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele sempre negou irregularidades.

Além de Bolsonaro, a PF indiciou outras 11 pessoas, todas por associação criminosa, 7 por peculato, 9 por lavagem de dinheiro e 1 – o ex-chefe da Receita Julio Cesar vVieira Gomes – por advocacia administrativa. O relatório final com as conclusões e os detalhes sobre os possíveis indiciamentos foi enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso.

Conforme a investigação, os itens teriam começado a ser negociados nos Estados Unidos a partir de junho de 2022. Entre esses itens, estavam um relógio da marca Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico entregue a Bolsonaro durante uma viagem à Arábia Saudita, em 2019.

