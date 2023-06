Notícias Bolsonaro faz pedido de desculpas após divulgar fake news sobre vacinas com grafeno que ataca os testículos

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Raro recuo do ex-presidente ocorreu por medo de complicar a própria situação no julgamento do TSE. (Foto: Reprodução/Video)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dia após espalhar informações falsas sobre as vacinas utilizadas na prevenção de casos graves da covid conterem grafeno em sua composição, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recuou da afirmação e disse neste domingo (18), que “houve um equívoco” e pediu desculpas.

“Como é de conhecimento público sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso inadvertidamente relacionei a substância com a vacina, fato desmentido em agosto de 2021″, escreveu Bolsonaro em publicação nas redes sociais.

Bolsonaro disse em evento de filiação do PL na cidade de Jundiaí no último sábado que leu a bula das vacinas de RNA distribuídas no País e identificou que o suposto grafeno presente nos imunizantes se acumula “nos testículos e ovários”.

As bulas das vacinas Pfizer, Coronavac e Janssen, que são distribuídas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não citam a presença do minério na composição. O grafeno é um material composto por átomos de carbono e tem sido apontado como o futuro da tecnologia, de acordo com o Inmetro.

Ação no TSE

O raro recuo do ex-presidente acompanhado pelo pedido de desculpas ocorre a quatro dias dele sentar no banco dos réus do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para responder às acusações do PDT em uma ação. O partido o acusa de ter cometido abuso de poder político e dos meios de comunicação ao reunir embaixadores no Palácio da Alvorada durante a pré-campanha das eleições de 2022 para espalhar mentiras sobre o funcionamento das urnas eletrônicas.

O ex-presidente decidiu corrigir a própria declaração para não piorar a sua situação no julgamento do TSE. No mesmo evento realizado ontem em Jundiaí, Bolsonaro afirmou que as expectativas “não são boas” e pediu aos seus apoiadores que não se apavorem diante do resultado da votação na próxima quinta-feira (22).

A ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) apresentada pelo PDT contra Bolsonaro alega que ele usou a estrutura do Palácio da Alvorada na tentativa de convencer embaixadores de que as eleições brasileiras seriam fraudadas. Ela está pautada para ir a julgamento na próxima quinta-feira, 22. Caso o ex-presidente seja condenado pela maioria dos sete ministro da Corte, ele ficará inelegível por oito anos.

O desfecho do julgamento pode torná-lo o primeiro ex-presidente a perder os direitos políticos por decisão da Justiça Eleitoral decorrente de crimes praticados no exercício do mandato. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, chegou a ficar inelegível por causa de condenações pela Justiça comum no âmbito da operação Lava Jato, o que o enquadrava na Lei da Ficha Limpa. Anos depois, porém, o petista acabou tendo as condenações anuladas pelo STF, que considerou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgá-lo e o ex-juiz Sergio Moro parcial na condução do caso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/bolsonaro-faz-pedido-de-desculpas-apos-divulgar-fake-news-sobre-vacinas-com-grafeno-que-ataca-os-testiculos/

Bolsonaro faz pedido de desculpas após divulgar fake news sobre vacinas com grafeno que ataca os testículos

2023-06-18