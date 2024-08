Política Bolsonaro grava vídeo sobre o ato de 7 de Setembro: “Queremos anistia aos presos políticos”

Segundo Bolsonaro, a celebração da Independência perde seu significado se não houver liberdade no País. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou suas redes sociais para convocar a população a participar de um ato no próximo Dia da Independência, marcado para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo. No vídeo publicado, Bolsonaro destacou que o evento ocorrerá às 14h e será uma manifestação em defesa da democracia e da liberdade no Brasil.

Segundo Bolsonaro, a celebração da Independência perde seu significado se não houver liberdade no País. “De nada vale falarmos ou comemorarmos Independência se nós não temos liberdade”, afirmou o ex-presidente em sua mensagem. Ele mencionou que o ato será uma continuidade das manifestações que ocorreram em fevereiro, também na Avenida Paulista, e terá como objetivo enviar um recado ao Brasil e ao mundo sobre a situação atual do País e as demandas de seus apoiadores.

Bolsonaro usou o vídeo para destacar uma de suas principais pautas: a anistia para aqueles que ele classifica como “presos políticos”. “Nós queremos anistia para os presos políticos. Nós temos no Brasil, hoje, órfãos de pais vivos. Isso não é admissível”, declarou. A referência parece ser aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que resultaram em prisões e processos judiciais contra os envolvidos. Para o ex-presidente, esses atos são uma injustiça e devem ser revertidos.

Ainda na gravação, Bolsonaro indicou que novos movimentos poderão ser realizados caso seja necessário, reforçando a intenção de mobilizar a opinião pública nacional e internacional em torno de suas causas. “Serão realizados tantos movimentos quanto necessário para sensibilizar as pessoas dentro e fora do país”, acrescentou.

Bolsonaro também fez questão de frisar que os atos de 7 de setembro não terão caráter político-partidário, mas sim patriótico. Ele convidou os candidatos à Prefeitura de São Paulo a participarem da manifestação, permitindo que subam no carro de som, mas sem direito a discurso. “Como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos, assim como qualquer outro candidato está autorizado a subir no carro de som também”, disse Bolsonaro. “Obviamente, ele não fará uso da palavra, porque não teremos ali um ato político, e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia.”

O ex-presidente ainda fez um apelo aos seus apoiadores que não puderem comparecer ao ato em São Paulo. Ele pediu que evitassem participar de outros eventos em comemoração ao Dia da Independência, especialmente aqueles organizados ou patrocinados pelo governo federal. A mensagem indica a intenção de centralizar a atenção no evento convocado por ele, evitando a dispersão de apoiadores em outros atos.

