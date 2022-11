Política Bolsonaro ignora o vice-presidente Hamilton Mourão em evento militar no Rio

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ignorou o vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), durante um evento na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), nesse sábado (26), em Resende, no Rio de Janeiro. Ambos acompanharam a Cerimônia de Entrega de Espadas aos Aspirantes a Oficial da Turma Bicentenário da Independência do Brasil.

No evento, transmitida ao vivo pelo canal no YouTube da TV Brasil, é possível ver que Mourão tenta falar com Bolsonaro em dois momentos. No primeiro, o presidente se vira, mas fica calado, e, no segundo, ignora Mourão, sem olhar para ele. A partir do próximo ano, os dois terão diferentes ocupações. Enquanto o atual chefe do Executivo passará o poder para o presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Mourão irá para o Senado, cumprir oito anos de mandato, representando o Rio Grande do Sul.

A ida ao evento dos Agulhas Negras foi o primeiro compromisso aberto que o chefe do Executivo participou desde a derrota no segundo turno das eleições para Lula.

Além do presidente e do vice, participaram da cerimônia militar o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), General Heleno e o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes.

“Permitam-me abrir essas breves palavras agradecendo ao senhor presidente Bolsonaro por sua presença, que muito brilho empresta a este evento. Estou seguro de que sua dignidade, seu culto à família, seu amor ao Brasil e inabalável fé em Deus serão referência na pavimentação dos caminhos que os jovens à sua frente trilharão a partir de hoje”, disse o militar Freire Gomes, durante o seu discurso.

Ao final, um grupo de militantes bolsonaristas se reuniu do lado de fora da Academia das Agulhas Negras em apoio ao presidente. Apesar da manifestação, Bolsonaro deixou o local em silêncio.

Isolamento

Nas últimas semanas após o segundo turno das eleições, Bolsonaro se isolou a maior parte do tempo no Palácio da Alvorada, onde recebeu aliados e ministros. Ele retornou ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 20 dias na quarta-feira (23). O presidente também diminuiu consideravelmente as publicações nas redes sociais.

A ausência de Bolsonaro em compromissos públicos e no Palácio do Planalto seria decorrente de uma ferida na perna agravada por erisipela, segundo o vice-presidente Mourão. Isso também explicaria o motivo de o chefe do Executivo não ter comparecido à COP-27, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas realizada no Egito.

Na semana passada, o PL, partido de Bolsonaro, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a anulação dos votos de 279,3 mil urnas eletrônicas, sob a justificativa de que houve “mau funcionamento” do sistema. Para a sigla, o presidente teve 51,05% dos votos no segundo turno e venceu a disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva, já oficializado vencedor do pleito.

A ação, entretanto, foi julgada como uma atitude de má-fé pelo ministro do TSE, Alexandre de Moraes, que determinou uma multa de R$ 23 milhões ao PL.

