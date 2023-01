Política Bolsonaro inicia processo para mudar visto e ficar mais tempo nos Estados Unidos

27 de janeiro de 2023

Ex-presidente foi para os Estados Unidos dois dias antes da posse de seu sucessor, Lula.

O visto oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vence nesta segunda-feira (30). Por isso, segundo informações do colunista Paulo Cappelli, do Portal Metrópoles, o ex-mandatário está buscando um visto de turista para continuar nos Estados Unidos.

Bolsonaro está no país norte-americano desde o dia 30 de dezembro e esticou a estadia por tempo indeterminado após os ataques promovidos por apoiadores dele nas sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF), no dia 8 de janeiro.

O receio do ex-chefe do Executivo é receber ordem de prisão ao retornar ao Brasil. O nome dele foi incluído em inquérito aberto para investigar as responsabilidades sobre os atos antidemocráticos.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para incluir o ex-presidente em um inquérito que investiga a instigação e autoria intelectual dos atos terroristas.

A PGR quer apurar se Bolsonaro cometeu incitação pública de crime após ele ter compartilhado um vídeo que sugeriu que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do STF.

O ex-presidente fez a publicação na noite de segunda-feira (9), mas apagou a postagem horas depois.

Michelle

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou sozinha para o Brasil na última quinta-feira (26). Ela estava em Orlando (EUA), junto com Bolsonaro. Mas, de acordo com a colunista do UOL, Juliana Dal Piva, Michelle desembarcou em Brasília sem o ex-chefe de Estado.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto defendeu o nome de Michelle como possível substituta de Bolsonaro na próxima eleição presidencial. “Veja o que ela fez nos comícios. Quando ela ia lotava de público. É uma liderança, sem dúvida. Vai fazer palestras pelo Brasil”, falou.

O cacique do partido do ex-presidente também analisou o comportamento de Jair Bolsonaro após a derrota no segundo turno para Lula. “O Bolsonaro não estava preparado para a derrota”, pontuou.

Costa Neto disse na entrevista que “tinha certeza” que Bolsonaro iria ganhar no primeiro turno caso não “tivesse errado tanto na pandemia”. “Ele errou demais no começo do governo, no primeiro ano e meio. Depois, pode reparar, não errou mais”, analisou o político.

Desopilar

Questionado pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo, sobre o pedido do visto, o núcleo de Bolsonaro respondeu que a tentativa de mudar o documento não ocorre por medo de prisão, mas para que o ex-presidente tenha mais tempo para “desopilar”.

Preso político

De acordo com apuração do colunista, Bolsonaro tem dito que, se for preso por ordem de Moraes, vai alegar ser um “preso político” alvo de “perseguição”.

