Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Bolsonaro já criticou “pressões contra o Supremo” para fim do foro privilegiado

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Para Bolsonaro, a perda de foro privilegiado significaria um "caminho muito longo a percorrer" para que "qualquer parlamentar" condenado na Justiça pudesse ir para a prisão. (Foto: Reprodução)

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm se articulado para tentar derrubar o foro privilegiado e tirar do Supremo Tribunal Federal (STF) a prerrogativa de processar e até mesmo de abrir inquérito contra parlamentares, a fim de alterar a instância do processo da trama golpista. Antes disso, no entanto, o ex-mandatário já afirmou ser contra às pressões feitas ao Supremo para mudar as regras atuais.

Em entrevista concedida à Veja em novembro de 2017, Bolsonaro comentou sobre a execução da pena após a segunda instância ao ser questionado sobre o que pensava em relação aos limites do foro. Na época, vigorava o entendimento no STF de início da pena privativa de liberdade na sequência de uma condenação por órgão colegiado. Esse entendimento mudou novamente em 2019, quando a prisão voltou a ser executada após o trânsito em julgado.

Para Bolsonaro, a perda de foro privilegiado significaria um “caminho muito longo a percorrer” para que “qualquer parlamentar” condenado na Justiça pudesse ir para a prisão.

“No meu entender, (a perda de foro privilegiado) é um engodo. É uma maneira de fazer com que esses que hoje tem foro privilegiado levem 20, 25, 30 anos até que tenham uma decisão final sobre o seu processo”, declarou.

Estratégia política

O projeto mais avançado sobre o fim do foro foi aprovado no Senado em 2017 e está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara, por já ter passado em comissões. O texto afirma que é “é vedada a instituição de foro especial por prerrogativa de função”. Hoje, por exemplo, deputados federais e senadores são julgados pelo STF. O projeto aprovado, no entanto, preserva o foro no Supremo para o presidente da República, o vice e os chefes de Câmara, Senado e do próprio STF.

Oposicionistas tentam usar essa PEC como atalho, fazendo uma mudança no texto original, para evitar o julgamento de Bolsonaro no STF — o caso dele corre na Corte por ter acontecido enquanto ele ocupava a Presidência e tem previsão de ser julgado em setembro.

Nos últimos dias, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) classificou a proposta como “pacote da paz”. O caso específico do foro, de acordo com ele, seria uma forma de diminuir a “pressão” que a Corte exerceria sobre a classe política.

Segundo juristas, no entanto, o movimento não conseguiria mudar o caso do ex-presidente. Conforme especialistas, não há mais como “fazer uma alteração dessas em tão pouco tempo”, já que o processo que envolve a trama golpista já está em fase de sentença.

Em março deste ano, a Corte definiu que investigações envolvendo autoridades como ministros de Estado e parlamentares devem permanecer no STF mesmo após o fim do mandato, desde que os crimes em apuração tenham sido cometidos no exercício do cargo ou em razão dele. As informações são do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Bolsonaro preso em casa tem crises de soluço, mudança de humor e visitante sem celular
Deputado federal se defende sobre demora para desocupar cadeira do presidente da Câmara: “sou autista e não entendi o que estava acontecendo”
https://www.osul.com.br/bolsonaro-ja-criticou-pressoes-contra-o-supremo-para-fim-do-foro-privilegiado/ Bolsonaro já criticou “pressões contra o Supremo” para fim do foro privilegiado 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Presidente dos Estados Unidos estuda classificar a maconha como uma droga menos perigosa
Política Bolsonaro pode receber visitas de familiares no Dia dos Pais; saiba quem
Rio Grande do Sul Homem é preso com automóvel carregado com 200 quilos de maconha em Três Cachoeiras
Grêmio Grêmio vence o Juventude por 4 a 1 e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Sub-15
Brasil Recuperação de áreas degradadas pode contar com R$ 31,4 bilhões no Brasil
Política Vice-presidente Geraldo Alckmin chama de “inadmissível” ocupação do Congresso pela oposição
Brasil Um ano depois de tragédia da Voepass em São Paulo, familiares inauguram memorial
Política Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com o Brasil em meio ao tarifaço
Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics
Inter Fora de casa, Inter vence o Bragantino por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro
Pode te interessar

Notícias Presidente da Câmara dos Deputados sinaliza que Eduardo Bolsonaro pode perder o cargo

Brasil “Lula vai colher benefícios por ser atacado por Trump, mas deve evitar briga maior”, diz Economist

Brasil Tarifaço: Governadores da direita tentam se equilibrar entre bolsonarismo e socorro a empresas

Brasil Pré-candidato à Presidência da República, o governador mineiro Romeu Zema culpa Lula pelo tarifaço