Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Ex-presidente tem candidatos em todos os Estados e em pelo menos 109 cidades pelo País. (Foto: Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro lançou um site com a lista dos candidatos apoiados por ele nas eleições municipais de 2024. O ex-chefe do Executivo tem candidatos em todos os Estados e em, pelo menos, 109 cidades.

São Paulo é o Estado com maior número de municípios com candidatos apoiados por Bolsonaro, com 31. Na segunda colocação, vem o Rio de Janeiro, com 12.

A capital paulista também é a que lidera a lista de candidatos apoiados em capitais, com 57 nomes, seguida pela cidade do Rio de Janeiro, com 54 candidatos a vereador. Na terceira colocação está Fortaleza, com 45 postulantes.

Em algumas cidades não há registro de Bolsonaro apoiando candidatos a prefeito, apesar de seu partido estar em coligação com o candidato. Um exemplo é Osasco, na Grande São Paulo, cidade com a segunda maior economia do Estado.

Apesar do PL, partido do ex-presidente, fazer parte da coligação do candidato Gerson Pessoa (Podemos), seu nome não aparece como apoiado. São 19 cidades só em São Paulo nessa condição.

Dentre as capitais, Macapá, Salvador, Natal, Teresina e Florianópolis não apresentam postulantes apoiados pelo ex-presidente à chefia do Executivo. O PL está vinculado às campanhas de Ana Paranhos (Podemos) na capital amapaense, de Bruno Reis (União) na baiana, de Paulinho Freire (União) na potiguar, de Dr. Pessoa (PRD) na teresinense e Topázio Neto (PSD) em Santa Catarina.

Influência

A influência do ex-presidente nas eleições de 2024 é maior que a de Lula em 9 de 21 capitais, aponta a primeira rodada de pesquisas Quaest realizada após o início da campanha eleitoral, em agosto: Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Manaus, Maceió, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro.

Em 3, a de Lula é maior: Recife, Fortaleza e Salvador.

Nas outras 9, há empate técnico entre os dois: Belém, Macapá, Belo Horizonte Florianópolis, Aracaju, João Pessoa, Vitória, São Paulo, Porto Alegre. No caso de Florianópolis, o empate é no limite da margem de erro, de 3 pontos.

Não há dados para Natal, Goiânia, Palmas, Teresina e São Luís.

Em 2022, Bolsonaro teve mais votos que Lula no 2º turno nas 9 capitais em que sua influência em 2024 é maior. E Lula teve mais mais votos nas 3 na qual é mais influente.

Para medir a influência de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais, a Quaest perguntou aos eleitores se votariam ou não em um desconhecido que fosse apoiado pelo atual presidente ou pelo seu antecessor. Entre as 21 capitais, a fatia dos que responderam que votariam em um desconhecido indicado por Lula vai de 15% em Boa Vista a 35% no Recife; no caso de Bolsonaro, de 14% em Salvador a 42% em Boa Vista.

