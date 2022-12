Política Bolsonaro libera entrada de Maduro no Brasil

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

A decisão surpreendeu até mesmo integrantes do novo governo, que já não contavam com a presença de Maduro na posse Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil A decisão surpreendeu até mesmo integrantes do novo governo, que já não contavam com a presença de Maduro na posse. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O governo Jair Bolsonaro liberou a entrada do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, no Brasil para expor a intimidade de Lula com ditaduras de esquerda. A afirmação é de integrantes do governo que ajudaram a elaborar o ato publicado nesta sexta-feira (30) para permitir a vinda de altos funcionários do regime venezuelano para o país.

“Agora Lula não tem mais a desculpa de não ter como chamar o Maduro para a festa. Importante o povo brasileiro, o mundo e todos os venezuelanos que fugiram de lá verem que o maior ditador da América do Sul, responsável pela maior êxodo da história recente, e o próximo presidente do Brasil são amigos íntimos”, afirmou um ministro de Bolsonaro.

Surpresa

A decisão surpreendeu até mesmo integrantes do novo governo, que já não contavam com a presença de Maduro, devido a resistência do governo Bolsonaro em revogar o texto inicialmente. A portaria vetava o regime Maduro por contrariar “princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos”.

A organização da posse, no entanto, havia solicitado ao Itamaraty que fossem convidados representantes de todos os países com quem o Brasil mantém relacionamento e que a Venezuela estivesse na lista. As informações são da CNN.

