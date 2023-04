Política Bolsonaro tem dito que ele e Michelle devem concorrer ao Senado

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

O motivo apresentado pelo ex-presidente, em conversas reservadas, é o elevado número de processos que responde na Justiça Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Desde que retornou ao Brasil, no mês passado, Jair Bolsonaro tem dito a aliados do PL que seu desejo é concorrer a uma vaga no Senado em 2026, e não à Presidência da República. O motivo apresentado pelo capitão, em conversas reservadas, é o elevado número de processos que responde na Justiça, além de investigações conduzidas pela Polícia Federal por sua atuação no Palácio do Planalto.

Jair Bolsonaro afirma que é alvo de tantas ações na Justiça comum e no Supremo Tribunal Federal (STF), porque ocupou o posto de presidente e diz que o caminho no Senado seria mais “tranquilo”. Esse é o mesmo argumento que ele leva a integrantes do Partido Liberal (PL) de Valdemar da Costa Neto quando o assunto é a candidatura de Michelle Bolsonaro, em 2026.

O ex-presidente repete que não quer que a esposa se candidate a nenhum cargo do Executivo, sob a justificativa de que ela entraria na mira da Justiça. O nome dela chegou a ser sugerido como candidata à presidência em 2026 no lugar do marido, caso ele não possa ou não seja uma candidatura viável naquele momento.

Depoimento

No início do mês, Bolsonaro prestou depoimento no inquérito das joias da Arábia Saudita trazidas de forma ilegal para o Brasil pela comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque. Na semana passada, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a PF marque o depoimento dele sobre os atos golpistas de 8 de janeiro em dez dias.

Como informou o jornal “Folha de S. Paulo”, Bolsonaro tem dito que, como senador poderia liderar um bloco na Casa, inclusive com outros membros de seu clã, como a própria Michelle e o senador Flávio Bolsonaro. Flávio avalia, no entanto, disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, em 2024.

O ex-presidente admite, porém, que tem grande chance de se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que frustraria qualquer plano de concorrer a um cargo eletivo.

Líder da oposição

Em meio à avalanche de processos judiciais, em especial no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro tem medo de que uma condenação coloque em xeque as aspirações em torno de sua possível candidatura de volta ao Planalto e, segundo Bela Megale, no jornal O Globo, o ex-capitão tem dito a aliados próximos que prefere um caminho mais “tranquilo” para continuar sua trajetória política.

Já prevendo uma derrota da ultradireita nas próximas eleições presidenciais, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito que quer “liderar a oposição” no Senado. E para isso conta também com a candidatura da esposa, Michelle Bolsonaro para a mesma Casa.

