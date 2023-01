Notícias Bolsonaro mostra irritação com Janja porque a primeira-dama revelou cenário de má conservação do Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Ex-presidente disse ter se sentido exposto e constrangido com a divulgação das imagens. (Foto: Reprodução)

De férias em Orlando, nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se sentiu exposto e constrangido após as imagens da má conservação do Palácio da Alvorada viralizaram nas redes sociais. A primeira-dama Janja da Silva abriu as portas da residência oficial da presidência da República para a equipe da ‘Globonews’ e revelou a falta de cuidado e de manutenção no prédio histórico.

“O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção… os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso”, disse Janja ao longo do tour ao lado da jornalista Natuza Nery.

Infiltrações no teto, janela quebrada, tapetes rasgado, móveis danificados e ausência de objetos e obras de arte. O cenário encontrado deixou o marido e presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desolado, relatou Janja.

No espaço onde geralmente a presidência recebe visitas, Janja revelou danos em tapetes, estofados dos sofás rasgados, paredes com infiltração profunda, janelas com vidros quebrados e obras de arte sacra dispostas no chão do salão e esculturas e quadros que deveriam estar lá, mas não estão.

A Bolsonaro restou o constrangimento, após os comentários negativos nas redes sociais. Aliados do ex-presidente revelaram que ele recebeu com surpresa e incômodo a “exposição”, assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Repercussão

A exposição das condições do Palácio da Alvorada repercutiu na classe política. Apoiadores de Bolsonaro classificaram o comportamento de Janja como desnecessária e como mais uma forma de cutucar o ex-presidente. Embora cobrem cortesia do governo eleito, vale lembrar que antiga gestão deixou todas cômodos do Palácio do Planalto trancados, incluindo o gabinete presidencial, e que foi preciso chamar um chaveiro para resolver o problema após a posse de Lula, no domingo, 1º.

Até uma ala que defende o legado de Bolsonaro desaprovou a conservação do Palácio do Planalto. “Não aprovo a volta do atual presidente, mas a transparência é fundamental para a melhoria do país. Se o ex-presidente não cuidava do Planalto, é importante que os brasileiros tenham consciência disso”, comentou um deputado eleito.

Vídeos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, publicou na sexta-feira (6) uma série de vídeos mostrando uma área externa do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República.

“Nosso último Alvorada de portas abertas”, escreveu Michelle em uma das postagens no Instagram. Na publicação, crianças faziam uma aula de natação e depois brincavam de dança das cadeiras na residência oficial.

