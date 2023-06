Política Em Porto Alegre, Bolsonaro participa de evento do PL gaúcho

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Ex-presidente foi recebido por apoiadores no aeroporto Salgado Filho, no fim da manhã de quinta-feira Foto: Divulgação Ex-presidente foi recebido por apoiadores no aeroporto Salgado Filho, no fim da manhã de quinta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro participa, na manhã desta sexta-feira (23), de um evento do PL gaúcho no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Na ocasião, prefeitos e vice-prefeitos do interior do Estado se filiarão ao partido. No evento, a sigla discute estratégias para as eleições municipais do ano que vem. Depois do encontro, Bolsonaro almoça com aliados em uma churrascaria.

O ex-presidente desembarcou na Capital gaúcha no fim da manhã de quinta-feira (22). No aeroporto Salgado Filho, ele foi recebido por apoiadores, sob gritos de “mito”.

Depois, seguiu para a Transposul, maior feira de transporte e logística da Região Sul do País, que ocorre no Centro de Eventos da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul).

“Democracia é liberdade para você falar, para você criticar e contestar. Estamos cada vez mais fortalecidos para falar que quem manda no destino do Brasil é a nossa população, que dá uma carta, por assim dizer, para que os parlamentares decidam seu futuro”, disse Bolsonaro durante discurso a empresários e apoiadores.

Na noite de quinta, o ex-presidente jantou com deputados estaduais e federais e empresários em um restaurante.

Julgamento

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) iniciou, na manhã de quinta-feira, o julgamento de uma ação do PDT que pede a inelegibilidade de Bolsonaro. No fim da manhã, o julgamento acabou suspenso e será retomado na terça-feira (27). A Corte reservou três sessões ordinárias para julgar o caso.

No processo, o PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicações por conta de uma reunião com embaixadores, no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, na qual ele fez duras críticas ao sistema eleitoral brasileiro.

