Brasil Bolsonaro não descarta visita a brasileiros repatriados da China

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

“Para militar tudo é possível”, afirmou Bolsonaro Foto: José Cruz/Agência Brasil “Para militar tudo é possível”, afirmou Bolsonaro (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (08) que “tudo é possível” ao ser questionado se pretendia visitar os brasileiros repatriados da China, por causa do surto do novo coronavírus. O voo com os 31 resgatados está previsto para chegar em Anápolis (GO) na madrugada deste domingo (09).

“Para militar tudo é possível”, afirmou Bolsonaro, que ponderou, no entanto, não ter previsto ir ao hospital de trânsito da Aeronáutica na cidade, onde os repatriados ficarão em quarentena por 18 dias.

Depois de participar do evento evangélico The Send, no Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília, Bolsonaro acompanhou junto a turistas a troca da Bandeira Nacional do lado de fora do Palácio da Alvorada e depois se recolheu à residência oficial.

