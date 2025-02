Política Bolsonaro não via diplomação de Lula como empecilho para golpe, diz general

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

General da reserva, Mario Fernandes foi chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República na gestão Bolsonaro. Foto: Reprodução General da reserva, Mario Fernandes foi chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República na gestão Bolsonaro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro não via a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como um empecilho para um eventual golpe de Estado, conforme relatou o general da reserva Mario Fernandes em áudio divulgado pela Polícia Federal (PF) no domingo (23).

O material foi extraído de celulares e computadores apreendidos durante a investigação que resultou na denúncia de 34 pessoas por atos contra o Estado Democrático de Direito. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração do militar, que está preso desde novembro do ano passado, consta no relatório da PF. O áudio com a mensagem foi encaminhado ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

A diplomação de Lula no TSE ocorreu no dia 12 de novembro de 2022. Segundo Mario Fernandes, Bolsonaro teria dito que o rito não seria uma “restrição” e que “qualquer ação” poderia ser tomada até o dia 31 de dezembro daquele ano.

“Cid, boa noite. Meu amigo, antes de mais nada, me desculpa estar te incomodando no dia de hoje, mas, po***, a gente não pode perder oportunidade. São duas coisas. A primeira: durante a conversa que eu tive com o presidente [Bolsonaro], ele citou que, pô, o dia 12, pela diplomação do vagabundo [Lula], não seria uma restrição, que qualquer ação nossa pode acontecer ate 31 de dezembro e tudo… Mas, pô, aí na hora eu disse: ‘Pô, presidente, mas o quanto antes… A gente já perdeu tantas oportunidades’”, disse Mario Fernandes ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

De acordo com o relatório da PF, concluído no final do ano passado, o general da reserva contatou Cid “evidenciando sua proximidade com o então presidente da República e as tratativas para consumar o golpe de Estado”, além de sugerir “uma ação no período mais breve possível”.

General da reserva do Exército, Mario Fernandes foi chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele foi preso preventivamente em novembro de 2024, suspeito de arquitetar a morte do presidente Lula, do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Até março do ano passado, Fernandes estava lotado como assessor do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ). O militar foi indiciado pela PF e denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pela suposta participação na trama golpista. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

