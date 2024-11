Política Bolsonaro nega participação em trama golpista e admite possibilidade de prisão: “Pode acontecer agora”

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

A investigação atribui a ele os crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito e organização criminosa. (Foto: Alan Santos/PR/Arquivo)

Indiciado pela Polícia Federal por envolvimento em uma trama golpista no fim de seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter participado de discussões sobre o assunto e atribuiu a conclusão do caso à “perseguição política”. A investigação atribui a ele os crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito e organização criminosa.

“Nunca debati golpe com ninguém. Se alguém viesse falar de golpe comigo, eu perguntaria: “E o day after? Como a gente fica perante o mundo?”. A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Jamais faria algo fora das quatro linhas da Constituição. Dá pra resolver tudo nas quatro linhas”, afirmou o ex-presidente ao desembarcar em Brasília após uma temporada em Alagoas.

Questionado se temia ser preso por causa das investigações, o presidente afirmou que pode ser detido a qualquer momento. Na semana passada, a PF deteve quatro generais e um agente da própria Polícia Federal suspeitos de tramar um golpe.

“Eu posso ser preso agora, ao sair daqui (do aeroporto)”, disse.

Em relação ao PL da Anistia, que pode beneficiar condenados pela invasão dos Três Poderes em 8 de janeiro, Bolsonaro diz acreditar que um colegiado que discutirá o texto do projeto será pautado neste ano. Ele conta com um acordo feito com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“Não havia clima para aprovar no plenário da Câmara, então a ideia é que passe em uma comissão especial. O meu indiciamento não tem nada a ver com isto, são coisas diferentes.”

Bolsonaro voltou a Brasília na segunda-feira. Desde a última semana, quando foi indiciado pela PF, ele estava no Nordeste, de férias. Nesta segunda, em uma publicação em suas redes sociais, o ex-presidente afirmou que “os atos em si, mesmo que apenas planejados, são odiosos, mas não criminosos. Podem configurar outra espécie de ilícito, inclusive administrativo no âmbito militar e funcional, mas não ilícito penal”. Ele nega participação em qualquer articulação antidemocrática.

A defesa do ex-presidente tem dito que Bolsonaro “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”. As informações são do jornal O Globo.

2024-11-26