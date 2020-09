Política Bolsonaro participa da Cúpula da Biodiversidade da ONU nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em um discurso considerado tranquilo por interlocutores do presidente, Bolsonaro deverá defender a Amazônia Foto: Carolina Antunes/PR Em um discurso considerado tranquilo por interlocutores do presidente, Bolsonaro deverá defender a Amazônia. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro discursará nesta quarta-feira (30) na Cúpula da Biodiversidade da ONU (Organização das Nações Unidas), por meio de um vídeo.

Em um discurso considerado tranquilo por interlocutores do presidente, Bolsonaro deverá defender a Amazônia. A maneira como o governo tem lidado com a floresta é alvo de críticas de ONGs e chefes de estado, como o presidente francês Emmanuel Macron.

Também deverá ressaltar a importância da sustentabilidade com o desenvolvimento, além de citar a biodiversidade como um catalisador do desenvolvimento econômico. O discurso do presidente brasileiro foi gravado na tarde dessa terça, no Palácio do Planalto, e será exibido em reunião na sede da ONU em Nova Iorque.

Participarão do encontro ainda 22 autoridades, entre as quais a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, os primeiros-ministros da Itália, Giuseppe Conte, e do Reino Unido, Boris Johnson.

A Cúpula das Nações Unidas sobre Biodiversidade, convocada pelo presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkir, terá como tema “Ação Urgente de Biodiversidade para o Desenvolvimento Sustentável”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política