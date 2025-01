Política Bolsonaro pede autorização ao ministro Alexandre de Moraes para ir à posse de Donald Trump

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Bolsonaro também pediu a devolução do passaporte, retido pela Justiça Foto: Alan Santos/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcado para o próximo dia 20, em Washington. Bolsonaro também pediu a devolução do passaporte, retido pela Justiça.

Os pedidos são necessários porque, em razão de investigações de que é alvo — como o inquérito do golpe de Estado — Bolsonaro precisa da autorização de Moraes para sair do País. Ele já havia informado na quarta-feira (8), por meio de uma rede social, que foi convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A cerimônia, que marcará o início do segundo mandato de Trump, será realizada no Capitólio, em Washington.

Na ocasião, ele afirmou que seu advogado, Paulo Bueno, acionaria o STF. O passaporte foi apreendido como parte de uma operação que investigou uma tentativa de golpe de Estado, ocorrida antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2023.

A defesa pede ao relator, ministro Alexandre de Moraes, que a viagem seja autorizada no período entre 17 e 22 de janeiro. A nova banca de advogados de Bolsonaro menciona que o convite de Trump representa “o reconhecimento da relevância de sua atuação no âmbito internacional, especialmente no fortalecimento de laços diplomáticos e na defesa dos valores democráticos e republicanos que unem as duas nações”.

O comparecimento de Bolsonaro, prossegue o documento, “evidencia a importância do diálogo entre líderes globais e reveste-se de singular importância no contexto das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos”.

Ainda de acordo com a defesa, a viagem “não carretará qualquer risco ou prejuízo às investigações em curso”, uma vez que Bolsonaro “jamais obstaculizou” as apurações e cumpriu “fielmente” todas as medidas cautelares impostas por Moraes.

A petição ressalta que o ex-presidente “reafirma o comprometimento em seguir rigorosamente todas as restrições já impostas” e outras condições que Moraes eventualmente considere necessárias.

O ex-presidente destacou a posse de Trump como um “importante evento histórico” e demonstrou gratidão pelo convite. “Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, Donald Trump, convite para a sua posse e de seu Vice Presidente JD Vance, no próximo dia 20/JAN”, escreveu Bolsonaro em sua publicação.

Bolsonaro também aproveitou para agradecer ao filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo que descreveu como um “excelente trabalho” na relação com a família Trump, ressaltando os laços entre as duas famílias.

