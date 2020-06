Política Bolsonaro pede busca e apreensão contra ex-aliada Joice Hasselmann

12 de junho de 2020

Antes aliada, Joice Hasselmann se transformou em alvo de Bolsonaro. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao inquéritos das fake news. Em live na quinta-feira (11), ele pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) determine operações de busca e apreensão contra a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP).

“Espero que o STF… a maioria dos ministros corrija ou resolvam o que está acontecendo. Já estava errado fazer busca e apreensão na casa de qualquer um, mas é pior ainda de quem me segue, de quem me apoia. O outro lado, esquece. Espero que os áudios da Joice Hasselmann… não precisa fazer perícia… façam uma busca e apreensão na casa dela”, afirmou Bolsonaro.

Na semana passada, uma reportagem da CNN Brasil divulgou áudios de uma suposta criação de perfis falsos para produção de fake news, comandado por Joice. No Twitter, a deputada criticou a emissora e disse que as acusações feitas foram “forjadas” e chegam a ser “amadoras”.

Após as declarações do presidente, Joice voltou a afirmar que o episódio envolvendo seus assessores seria uma “armação” financiada pela agora extinta Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), com “todas as digitais de Jair Bolsonaro”.

“Todas as digitais de @ jairbolsonaro estão na armação que foi montada contra mim financiada pela SECOM. Sugiro busca e apreensão no celular do PR – e de seus líderes – para ver qto ele pagou e o q ofereceu p/ ex-assessores corruptos e tbm para escancarar a interferência na PF”, escreveu a deputada no Twitter.

Acusação

A troca de acusações entre as deputadas Carla Zambelli (PSL-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP) ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (12). Zambelli foi ao Twitter acusar a ex-aliada de ser responsável por publicações em páginas oficiais da Câmara que recentemente classificaram como fake news informações divulgadas por ela e pelo deputado do Novo Marcel van Hattem (RS). Joice assumiu no último dia 11 o posto de titular da Secretaria de Comunicação da Câmara, que é responsável pela divulgação dos trabalhos parlamentares.

“Agora entendi pq o perfil da @ camaradeputados está apontando informações minhas e do @ marcelvanhattem como “fake”, olhem o cargo que Joice assumiu! Desafiei o @ RodrigoMaia a não fazer isso, mas ela agora é responsável pela comunicação da Câmara”, escreveu Zambelli.

Ela se refere a uma postagem que fez em seu perfil no Twitter na última quarta-feira na qual afirmou que um projeto de lei recém-aprovado no Congresso tornava obrigatório o uso de máscaras dentro de casa e permitiria a invasão domiciliar para a fiscalização do cumprimento da medida. O projeto de lei votado no Congresso sobre uso de máscaras, no entanto, só se refere a espaços públicos e privados acessíveis ao público (como shoppings), o que fez a Câmara publicar uma nota desmentindo a mensagem, sem citar a deputada.

Nesta sexta, Carla Zambelli acusou a ex-aliada de ser responsável pela nota.

Como registra o site da Câmara, porém, Joice só assumiu o posto na Secretaria de Comunicação um dia depois de a Casa divulgar a nota para desmentir a informação compartilhada por Zambelli. A estrutura da secretaria é subordinada diretamente à Presidência da Câmara.

