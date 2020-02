Política Bolsonaro pede que Congresso dê prioridade à reforma tributária

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

Na mensagem, presidente também pede apreciação de privatizações Foto: José Cruz/Agência Brasil Na mensagem, presidente também pede apreciação de privatizações (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (03), em mensagem enviada ao Congresso Nacional na reabertura do ano legislativo, que deputados e senadores aprovem uma “pauta prioritária” com oito temas. A lista inclui a reforma tributária, a privatização da Eletrobras e a independência do BC (Banco Central).

A mensagem, entregue aos parlamentares pelo ministro-chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni, foi lida pela primeira secretária do Congresso Nacional, Soraya Santos (PL-RJ) na sessão solene que marcou o retorno dos trabalhos do Legislativo. No momento da solenidade, Bolsonaro cumpria agenda oficial em São Paulo.

O documento entregue ao Congresso tem 150 páginas, incluindo a mensagem de Bolsonaro. Em quatro páginas, o presidente faz um balanço do primeiro ano de governo e lista as pautas consideradas mais importantes até dezembro.

A lista inclui: reforma tributária; MP do Contribuinte Legal; Programa Verde-Amarelo;

independência do Banco Central; privatização da Eletrobras; Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal; Novo Marco Legal do Saneamento; Plano Mais Brasil, que reúne as PECs (propostas de Emenda à Constituição) Emergencial, do Pacto Federativo e dos Fundos Públicos.

“Sabemos que a missão é árdua, mas com dedicação, responsabilidade, espírito público e com a união atingiremos nosso objetivo, que é construir um Brasil grande e mais justo para todos. E essa construção passa necessariamente pelo nosso Parlamento”, diz a mensagem assinada por Bolsonaro.

Fim do recesso

Deputados e senadores voltaram a dar expediente no Congresso nesta segunda-feira, após quase um mês e meio de férias.

A sessão foi comandada pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, também participaram da solenidade. O Poder Executivo foi representado por Onyx Lorenzoni.

No início da cerimônia, Maia e Alcolumbre entraram no prédio do Congresso por um tapete vermelho, recebidos por membros das Forças Armadas e pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas – os Dragões da Independência.

O período de recesso é definido pela Constituição e vai de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. Como em 2020 o dia 2 de fevereiro cai num domingo, a sessão inaugural acabou transferida para esta segunda-feira. As sessões de votação, porém, só deverão ser convocadas a partir de terça-feira (04).

