Política Bolsonaro planeja giro pelo País para tentar exibir força após denúncia da Procuradoria-Geral da República

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Visitas devem se intensificar após ato de 16 de março em Copacabana; há agendas programadas no Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Uma das estratégias do ex-presidente Jair Bolsonaro para se fortalecer politicamente após a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF), por sua participação na tentativa de golpe de Estado, é viajar pelo País para exibir apoio nas ruas e explorar essas imagens nas redes sociais.

A ideia é buscar feiras agrícolas, eventos populares que reúnem majoritariamente apoiadores do ex-presidente, além de municípios nos quais ele receberá títulos de cidadão honorário, um gesto que visa reforçar seu vínculo com as cidades e atrair a atenção dos eleitores.

Foi o que aconteceu no início desta semana, quando Bolsonaro recebeu o título de cidadão vitoriense entregue pela Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão, localizada na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A honraria foi recebida em cima de um trio elétrico, acompanhado de uma grande mobilização, que reuniu deputados estaduais, federais, vereadores e o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que tem acompanhado ativamente a agenda de viagens do ex-presidente. O evento foi marcado por um grande número de apoiadores e foi transmitido ao vivo, gerando repercussão nas redes sociais, onde Bolsonaro e seus aliados buscam manter visibilidade e apoio popular.

Segundo Gilson Machado, as viagens vão se intensificar após o dia 16 de março, quando Bolsonaro pretende reunir uma grande multidão na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um grande ato público pela anistia dos condenados nos ataques às sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de Janeiro de 2023. Esse evento é esperado para marcar um momento de grande mobilização de apoio ao ex-presidente e à sua narrativa de oposição ao governo atual.

Os primeiros destinos da agenda de viagens devem ser cidades do interior do Rio Grande do Sul em março. Já em abril, Bolsonaro deverá visitar dois Estados do Norte do Brasil: Roraima e Tocantins. Os municípios e as datas exatas dessas viagens ainda não foram definidos e serão divulgados apenas na semana da visita, por questões de segurança. “Tem vários convites, no Nordeste também. A gente está analisando”, afirmou o ex-ministro Gilson Machado, sugerindo que outras viagens podem ser anunciadas em breve. (Portal da Revista Veja)

