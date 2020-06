Política Bolsonaro pode ser ouvido na Polícia Federal sobre interferência na corporação

A decisão final no caso de Bolsonaro será de Celso de Mello. Foto: Carlos Moura/SCO/STF

A PF (Polícia Federal) enviou ofício ao ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal) onde informa que precisa ouvir o presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a suposta tentativa de interferência do chefe do Executivo na instituição. O ofício é assinado pela delegada Christiane Correa Machado e foi recepcionado pelo gabinete do ministro na última sexta-feira.

Bolsonaro pode prestar depoimento por escrito, tal qual ocorreu com o então presidente Michel Temer no inquérito dos Portos. A defesa de Temer encaminhou um documento com as respostas às 50 perguntas da PF sobre as investigações. A decisão final no caso de Bolsonaro será de Celso de Mello.

