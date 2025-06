Política Bolsonaro posta fotos com Donald Trump e Benjamin Netanyahu após ataque dos Estados Unidos ao Irã

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é historicamente aliado de Israel e do presidente norte-americano Donald Trump. (Foto: Ton Molina/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou neste domingo (22) fotos ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após os ataques norte-americanos a instalações nucleares no Irã.

Na noite deste sábado (21), Trump anunciou que as Forças Armadas americanas concluíram um “ataque muito bem-sucedido” contra as instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan.

Bolsonaro é historicamente aliado de Israel e de Trump. Durante seu mandato, ele visitou tanto os Estados Unidos quanto Israel, e se encontrou pessoalmente com os dois líderes, que também estavam no poder à época. A viagem a Israel ocorreu antes mesmo de Bolsonaro completar 100 dias como presidente.

Durante uma visita a Jerusalém, em março de 2019, Bolsonaro chegou a chamar Netanyahu de “irmão”. “Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos nos aproximar, aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas”, disse o então presidente na ocasião.

A relação bilateral entre Brasil e Irã vive hoje um momento de estabilidade, após um período de tensão durante a gestão Bolsonaro, que chegou a criticar publicamente o regime iraniano.

Apesar das críticas, Bolsonaro afirmava que não tinha intenção de romper com o Irã como parceiro comercial – o que, de fato, não aconteceu. Muito pelo contrário: em 2022, as exportações brasileiras ao país bateram recorde e ultrapassaram a marca de US$ 4 bilhões.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que está nos Estados Unidos, também se manifestou neste domingo sobre os ataques dos EUA. Em publicação no Instagram, ele afirmou que Donald Trump tentou negociar antes dos ataques.

“Paz não se conquista com ingenuidade, pacifismo acima de todas as consequências ou desarmamento. Melhor modelo é o do secular império romano: “si vis pacem, para bellum” (se quer paz, prepare-se para a guerra)”, disse.

