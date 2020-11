Geral Bolsonaro promove a primeira mulher ao posto de brigadeiro da Aeronáutica

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

A brigadeiro médica Carla Lyrio Martins ingressou na Força Aérea em 1990, como médica de esquadrão. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto promovendo a coronel médica Carla Lyrio Martins ao posto de brigadeiro médica, a partir do próximo dia 25, segundo informações da coluna Radar, da revista Veja. Em outro decreto, o presidente nomeia Carla Lyrio para exercer o cargo de diretora do Hospital Central da Aeronáutica.

Os dois decretos também foram assinados pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Ela é a primeira oficial a atingir o posto de brigadeiro, que corresponde ao posto de oficial general.

O decreto promovendo a tenente coronel ao posto de brigadeiro médico referenda decisão tomada pelo Alto-Comando da Aeronáutica no dia 7 de outubro, que apresentou sua lista de oficiais escolhidos para promoção. Faltava só a assinatura presidencial para oficializar a escolha do Alto-Comando.

A brigadeiro médica Carla Lyrio Martins ingressou na FAB (Força Aérea Brasileira) em 1990, como médica de esquadrão, e integrou o corpo clínico da FAB em Fortaleza e no Rio de Janeiro.

A oficial é especialista em hematologia, hemoterapia, medicina aeroespacial e possui pós-graduação em vigilância sanitária e epidemiológica e em desenvolvimento gerencial na gestão de serviços de saúde.

Homenagem a Brigadeiro do Ar

O mês de outubro foi marcado pelas celebrações alusivas ao Dia do Aviador e Dia da Força Aérea Brasileira. Em Santa Maria, foi realizada uma cerimônia, no dia 29 de outubro, nas dependências do 29° Batalhão de Infantaria Blindado (29º BIB) – “Batalhão Cidade de Santa Maria”, que marcou a inauguração de um monumento em homenagem ao Patrono da Aviação de Caça Brasileira e antigo Comandante do 3° Regimento de Aviação do Exército, Brigadeiro do Ar Nero Moura. O monumento foi construído artesanalmente por militares do próprio Batalhão, incluindo a arte do avião.

O evento contou com a presença do Comandante do 29° BIB, Coronel André Luiz de Souza Dias, do Comandante da Ala 4, Coronel Aviador Wilson Paulo Corrêa Marques e, ainda, de Comandantes das unidades sediadas na Guarnição de Aeronáutica de Santa Maria.

O 3° Regimento de Aviação do Exército foi criado em 1933 com posterior transferência para Canoas. A área que abrigou o Regimento de Aviação em Santa Maria, hoje é a sede do 29° Batalhão de Infantaria Blindado, um local histórico para Aviação de Caça Brasileira.

Os registros históricos da Aviação de Caça em Santa Maria destacam que em 1937, o Brigadeiro do Ar Nero Moura, após a promoção a Capitão, foi designado Subcomandante e Comandante substituto do Terceiro Regimento de Aviação em Santa Maria.

“Reverenciar o Brigadeiro Nero Moura e a passagem dele por Santa Maria nos deixa lisonjeados por estarmos aqui participando desta homenagem, através da inauguração deste brilhante monumento que cultua o nosso passado e nos faz reviver a história de um herói de guerra tão importante para a Aviação de Caça Brasileira”, destacou o Comandante da Ala 4.

O Brigadeiro Nero Moura nasceu na cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, no dia 30 de janeiro de 1910. Foi o primeiro comandante do 1º Grupo de Aviação de Caça, enviado para atuar na Campanha da Itália em 1944. Voando aeronaves P-47 Thunderbolt, em pouco mais de sete meses de operações, o Grupo, sob a liderança do então Major Nero Moura, realizou 445 missões distribuídas em 2.550 surtidas. O militar cumpriu a expressiva marca de 62 missões de guerra.

Em 31 de janeiro de 1951, foi empossado Ministro da Aeronáutica e em agosto do mesmo ano foi promovido a Brigadeiro do Ar. Em 17 de janeiro de 1995, foi oficialmente declarado Patrono da Aviação de Caça Brasileira. Faleceu no dia 17 de dezembro de 1994, na cidade do Rio de Janeiro. As informações são da revista Veja e da FAB.

