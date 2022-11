Política Bolsonaro promove dez generais do Exército perto do fim do governo

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Promoções fazem parte de um procedimento padrão, que ocorre ao menos três vezes ao ano

Perto do fim do governo, o presidente Jair Bolsonaro garantiu a promoção de dez generais do Exército. Os nomes foram publicados um decreto no Diário Oficial da União da última terça-feira (24). Um general da divisão, comumente chamado de general de três estrelas, também foi promovido a general do Exército — maior patente entre os generais.

Além disso, cerca de quatro generais “duas estrelas” foram elevados ao posto de “três estrelas”, enquanto cinco coronéis foram promovidos para general de Brigada. As promoções fazem parte de um procedimento padrão, que ocorre ao menos três vezes ao ano. Os nomes já estavam anunciados desde 19 de outubro. O presidente tem a prerrogativa de promover oficiais aos postos de oficial-general e de oficial superior.

Elevados e exonerados

Foram elevados de cargos os militares Luciano Cabral, Ivan Corrêa Filho, Ulisses Gomes, Alexandre Cantanhede, Rogério Cetrim, Ricardo Moussallem, Marcus Vinicius Gomes, Marcio Cossich , Ádamo Luiz e Erb Lyra. Os nomes já estavam anunciados desde 19 de outubro.

O Diário Oficial também aponta que outros 16 cargos do Exército sofreram mudanças com o decreto, por meio de transferências e exonerações.

