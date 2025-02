Política Bolsonaro quer “anistia” e “fora Lula” como foco de manifestações

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente tem convocado apoiadores para atos marcados para o próximo mês Foto: Alan Santos/PR (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) traça estratégias para as manifestações marcadas para o próximo mês. Ele quer concentrar os temas a serem tratados para que as manifestações tenham os mesmos direcionamentos.

A aliados, Bolsonaro disse querer focar no projeto de lei que anistia condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e em bandeiras como “fora Lula 2026”. Por enquanto, a oposição evita falar explicitamente no impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foca na pauta de uma disputa presidencial sem o petista no ano que vem.

Os discursos nos atos bolsonaristas devem aproveitar a queda da popularidade de Lula e abordar outros assuntos, como o PIX – quando notícias falsas atribuíram uma taxação do governo ao mecanismo de pagamento – e também a alta no preço dos alimentos. As duas pautas já são trabalhadas por parlamentares da oposição, sobretudo na Câmara dos Deputados.

Em vídeo que tem sido distribuídos em canais bolsonaristas, o ex-presidente aparece convocando apoiadores para participarem dos atos. Na gravação, além de falar sobre anistia e Lula, Bolsonaro cita a segurança pública do país e a liberdade de expressão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-quer-anistia-e-fora-lula-como-foco-de-manifestacoes/

Bolsonaro quer “anistia” e “fora Lula” como foco de manifestações

2025-02-21