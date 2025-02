Política Bolsonaro rebate críticas de Lula e diz que o presidente “está nas cordas”

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

"Quando o governo enfrenta uma crise, coisas acontecem, sempre mirando a oposição", disse Bolsonaro. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil "Quando o governo enfrenta uma crise, coisas acontecem, sempre mirando a oposição", disse Bolsonaro. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e insinuou que, quando o governo enfrenta uma crise, “coisas acontecem, sempre mirando a oposição”. A declaração foi publicada no X uma hora após o término da entrevista concedida por Lula à rádio Tupi na última quinta-feira (20).

Ao ser questionado sobre a denúncia do ex-mandatário pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Lula disse que as acusações eram “graves” e afirmou que o pedido de anistia, proposto por bolsonaristas no Congresso, seria uma “autocondenação”.

“Toda vez que Lula está nas cordas (sem picanha, sem cervejinha, sem chicória, sem café, sem ovos, monitoramento do Pix, escândalos com ministros, gastos estratosféricos sem responsabilidade e o povo pagando aumentos exorbitantes de impostos sem o mínimo retorno), coincidentemente muitas coisas acontecem, sempre mirando o outro lado”, escreveu no post.

Mais cedo, Lula criticou a articulação da anistia no Congresso e classificou Bolsonaro como “mentiroso”, dizendo que, por isso, ele deveria primeiro alegar que é inocente.

“O que é engraçado é que essas pessoas estão se autocondenando ao defender a anistia antes de serem julgados, o que eles precisam fazer é defender a inocência deles agora. Pelo fato de pedirem isso antes de serem julgados, eles merecem ser condenados”, disse. “Como ele (Bolsonaro) é mentiroso costumaz, deveria estar dizendo ‘”eu vou provar a minha inocência”, mas não. Ele está dizendo “gente, eu sou culpado””.

O presidente também afirmou que, pela gravidade das acusações, a “única saída” que ele enxerga para Bolsonaro e para os envolvidos na trama golpista é a prisão.

“Se a denúncia feita pelo procurador for comprovada da tentativa de golpe com a participação do ex-presidente e do primeiro escalão dele, além da tentativa de assassinar o presidente, o vice e de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele só tem uma saída: ser preso”, afirmou.

Em meio à crise causada pela alta dos alimentos, Lula afirmou que pensa em uma solução para resolver aumentos no valor de produtos como o ovo. O presidente afirmou que a produção brasileira foi afetada por questões climáticas, como o calor extremo e as chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul, e pelo aumento da exportação após a crise aviária para os Estados Unidos.

“Temos que fazer uma reunião com os atacadistas para saber como podemos trazer o preço para baixo, porque o fato de você estar vendendo o produto em dólar, que está alto, não significa que você tem que colocar o preço brasileiro como o mesmo que você exporta”, disse Lula

O chefe do Executivo também afirmou que espera a diminuição do preço da carne e repetiu o lema de campanha de que “o povo vai voltar a comer sua picanha”, dizendo que o governo propôs a isenção de impostos da carne na Reforma Tributária.

“O povo do Brasil pode ter certeza de que nós vamos trazer os preços para baixo e as coisas ficarem acessíveis porque a nossa principal preocupação nesse caso é com a segurança alimentar. O povo tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar barato e com qualidade”, declarou.

