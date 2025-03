Brasil Bolsonaro rebate Lula e diz que só “imbecil” acredita em plano de assassinato

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na postagem endereçada a Lula, que assinou com as palavras “um fraterno abraço”, Bolsonaro ironiza as investigações sobre a trama golpista. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a suposta participação dele em tentativa de golpe de Estado, acusação pela qual Bolsonaro será julgado no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Só um imbecil ou um canalha compra esse papo de plano de assassinato”, escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter). Na quarta-feira (26), em resposta a uma pergunta sobre a decisão do Supremo que tornou Bolsonaro réu, Lula disse ser “visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no País”.

“É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente e do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido”, disse o presidente a jornalistas em Tóquio, no Japão, onde cumpria agenda.

Na postagem endereçada a Lula, que assinou com as palavras “um fraterno abraço”, Bolsonaro ironiza as investigações sobre a trama golpista. “A narrativa de vocês sobre o ‘gópi’ é conhecida por todos os seus adversários. Ninguém de bom senso aguenta mais essa patifaria armada”, afirmou.

Ele também resgatou o atentado que sofreu em 2018 em Juiz de Fora (MG), durante atividades da campanha eleitoral. “A única pessoa que tentaram matar fui eu”, disse.

O plano de assassinato contra Lula mencionado pelo presidente foi descrito pela Polícia Federal (PF) em inquérito que embasou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), aceita nesta semana pelo STF.

Na peça, o procurador-geral, Paulo Gonet, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado e concordou com o plano “Punhal Verde e Amarelo”, que previa o assassinato de Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

“O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu, ao tempo em que era divulgado relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições”, diz Gonet no documento.

De acordo com mensagens encontradas pela PF, militares das Forças Especiais do Exército, os “kids pretos”, teriam chegado a armar uma emboscada para Moraes, mas acabaram desistindo da ação.

Bolsonaro virou réu no STF por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Em decisão unânime, a Primeira Turma do STF recebeu a denúncia da PGR contra o ex-presidente e mais sete pessoas.

Os outros são os generais e ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o deputado Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, o ex-ministro Anderson Torres, o almirante Almir Garnie, ex-comandante da Marinha, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência.

Os oito compõem o primeiro núcleo de denunciados, chamado de “núcleo crucial” da tentativa de golpe. Segundo a PGR, “deles partiram as principais decisões e ações de impacto social” para a conspiração.

Com a decisão do STF, os denunciados passaram a responder às acusações da PGR na Justiça. O julgamento do mérito da denúncia, ou seja, que decide se os réus são culpados ou não ocorrerá após a etapa de instrução do processo, que conta com interrogatórios, oitiva de testemunhas e apresentação de defesa. As informações são do portal Estadão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bolsonaro-rebate-lula-e-diz-que-so-imbecil-acredita-em-plano-de-assassinato/

Bolsonaro rebate Lula e diz que só “imbecil” acredita em plano de assassinato

2025-03-29