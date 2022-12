Política Bolsonaro recebe integrantes da bancada do PL para tratar da eleição à presidência do Senado

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

O encontro foi realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília Foto: Reprodução de Vídeo O encontro foi realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília. (Foto: Reprodução de Vídeo) Foto: Reprodução de Vídeo

O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na manhã desta quinta-feira (1º), integrantes da bancada do PL (Partido Liberal) para tratar da eleição à presidência do Senado, que ocorrerá em fevereiro. O partido estuda a indicação de um integrante da sigla para a disputa.

Nas eleições de outubro, o PL elegeu oito senadores e terá a maior bancada do Senado na próxima legislatura. A legenda ocupará 15 das 81 cadeiras.

Participaram do encontro, no Palácio da Alvorada, os senadores Wellington Fagundes (PL-MT), Eduardo Gomes (PL-TO) e Carlos Portinho (PL-RJ), atual líder do partido no Senado.

Ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho é um dos nomes cotados para ser o representante do PL na eleição. Uma possível candidatura de Carlos Portinho também é ventilada.

“Rogério Marinho é um excelente nome, mas todos têm competência política. E Rogério Marinho é um nome importante do partido, por ter sido ministro, deputado, tem relação boa com a Câmara”, avaliou Fagundes.

A definição da candidatura do PL na disputa à presidência do Senado pode sair na próxima quarta-feira (07), quando a bancada do partido voltará a se reunir para debater o tema.

Atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deve tentar mais um mandato à frente do Senado. O parlamentar tem buscado o apoio do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para a disputa.

