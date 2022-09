Política Bolsonaro recebe missão da Organização dos Estados Americanos que vai monitorar eleição

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Chefe da comissão também se reunirá com outros candidatos e presidente do TSE. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição, recebeu integrantes da missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que vai observar as eleições no Brasil. O primeiro turno ocorre no próximo domingo (2).

“A nossa missão é absolutamente de observação, no respeito da institucionalidade do Brasil, promovendo a participação dos cidadãos brasileiros ao voto”, afirmou o ex-chanceler paraguaio Rubén Ramirez Lezcano, chefe da missão da OEA.

O paraguaio disse que a reunião com Bolsonaro foi “muito cordial” e que o grupo está levantando “todos os depoimentos dos diferentes candidatos, de maneira que, oportunamente, nós vamos divulgar nosso relatório [sobre o processo eleitoral]”, disse.

A equipe de observação da OEA também terá encontros com outros candidatos à Presidência, partidos, e autoridades, entre as quais o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

Após a realização das eleições, a OEA apresentará um relatório preliminar com observações e recomendações. Neste ano, os brasileiros elegerão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de votos feitas por diferentes institutos de pesquisa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as pesquisas.

A missão

A OEA vai observar as eleições no Brasil pela terceira vez – a primeira foi em 2018, quando Bolsonaro se elegeu presidente, e a segunda no pleito municipal de 2020. O acordo para permitir o trabalho da organização foi firmado com o TSE.

Segundo a OEA, a missão reúne 55 especialistas de 17 nacionalidades e observará a votação em 15 estados e no Distrito Federal, além de três cidades no exterior – Porto, Miami e Washington.

A organização informou que especialistas que irão monitorar os aspectos sobre tecnologia e organização eleitoral; votação no exterior; justiça eleitoral; financiamento político; campanhas e liberdade de expressão; participação política de mulheres; participação de grupos indígenas e afrodescendentes; violência eleitoral.

As unidades federativas que receberão observadores da OEA são: Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

Pleito de 2018

Em 2018, na primeira oportunidade que a OEA observou as eleições no Brasil, a organização acompanhou a apuração dos votos e atestou que o sistema de urnas eletrônicas é seguro.

“Não encontramos nenhum elemento que podemos questionar o processo eleitoral que observamos no primeiro turno”, afirmou na ocasião a chefe da missão, a ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla.

Chinchilla também disse que o primeiro turno da eleição transcorreu com “profissionalismo e perícia técnica”, mas houve “polarização e agressividade”.

A chefe da missão repetiu os elogios após o segundo turno, no qual Bolsonaro foi eleito presidente. A entidade elogiou as urnas eletrônicas, afirmando que o equipamento permite a obtenção de resultados “rápidos e seguros”.

