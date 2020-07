Política Bolsonaro repetirá exame de coronavírus nesta semana

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Presidente está “bem” e continuará em isolamento no Palácio da Alvorada até o resultado do novo teste Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente está “bem” e continuará em isolamento no Palácio da Alvorada até o resultado do novo teste. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro repetirá nesta semana o exame da Covid-19 para saber se continua ou não infectado pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo cardiologista Ricardo Camarinha, médico oficial da Presidência da República.

Camarinha evitou dar detalhes da data do exame. Disse apenas que não será realizado nesta segunda-feira (13), como previsto. Segundo o médico, Bolsonaro está “bem” e continuará em isolamento no Palácio da Alvorada até o resultado do novo teste.

O presidente realizou o primeiro teste para o novo coronavírus na noite da segunda-feira (06) da semana passada. O anúncio do resultado foi feito por ele próprio no dia seguinte. Desde então, está isolado na residência oficial.

