Política Bolsonaro responde a post de Leonardo DiCaprio sobre eleições no Brasil

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Presidente ainda alegou que foto de incêndio na Amazônia usada por DiCaprio é de 2003. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu, de forma irônica, ao ator americano Leonardo DiCaprio, que usou as redes sociais nesta semana para pedir que seus seguidores brasileiros de 16 e 17 anos tirem o título de eleitor e destacou a importância do Brasil para o mundo por abrigar a maior parte da floresta amazônica.

“Obrigado pelo apoio, Léo! É muito importante ter todos os brasileiros votando nas próximas eleições. Nosso povo decidirá se quer manter nossa soberania na Amazônia ou ser governado por bandidos que servem a interesses especiais estrangeiros. Bom trabalho no “O Regresso””, escreveu o presidente em referência ao filme que deu a primeira estatueta do Oscar ao ator. À época, DiCaprio virou meme nas redes sociais por ter sido indicado ao prêmio diversas vezes sem vencer nenhuma delas.

Bolsonaro disse que uma foto usada por DiCaprio sobre os incêndios na Amazônia em 2019 era de 2003 e disse que é contra a ideia de prender “quem comete este tipo de erro aqui no nosso País”. Uma verificação da imagem feita pela AFP não detectou o ano original da imagem, mas recordou que o fotógrafo americano Loren McIntyre, autor da obra, morreu em 2003.

O presidente brasileiro escreveu em inglês o seguinte: “By the way, the picture you posted to talk about the wildfires in the Amazon in 2019 is from 2003. There are people who want to arrest Brazilian citizens who make this kind of mistake here in our country. But I’m against this tyrannical idea. So I forgive you. Hugs from Brazil!” (“A propósito, a foto que você postou sobre o incêndio florestal na Amazônia em 2019 é de 2003. Existem pessoas que querem prender cidadãos brasileiros que cometem esse tipo de erro aqui em nosso país. Mas eu sou contra essa ideia tirânica. Portanto, eu o perdoo. Abraços desde o Brasil!”)

Bolsonaro fazia referência ao inquérito das fake news, comandado pelo ministro da Corte Alexandre de Moraes. Há nos bastidores uma discussão sobre a possibilidade de encerramento do inquérito para amenizar a crise do STF com o Palácio do Planalto. Moraes, no entanto, disse na sexta-feira que não pretende arquivar o inquérito e que está chegando aos financiadores das notícias falsas.

Mais cedo, DiCaprio tinha feito um apelo aos jovens, compartilhando um link para o site Olha o Barulhinho, desenvolvido pela agência Quid, que se define como uma “organização dedicada a construir e apoiar iniciativas que engajem pessoas em torno de causas sociais e políticas”.

Celebridades brasileiras como Anitta e Whindersson Nunes já tinham feito o mesmo anteriormente. Além do astro de Titanic, o ator Mark Ruffalo foi outra celebridade internacional que deu destaque ao site.

Anitta

Recentemente, Bolsonaro foi bloqueado nas redes sociais pela cantora brasileira Anitta. Depois de usar um figurino com tons verde, amarelo e azul em show no festival Coachella, nos Estados Unidos, ela disse nas redes sociais que as cores “pertencem aos brasileiros” e “ninguém pode se apropriar do significado” delas. O perfil do presidente republicou o texto com emojis da bandeira brasileira e os dizeres “concordo com a Anitta”. Em seguida, a artista respondeu o presidente e o bloqueou da rede social.

A cantora pontuou para os seus seguidores que bloqueou o presidente porque o perfil de Bolsonaro nas redes sociais mudou a postura com os artistas contrários a ele, adotando o deboche como resposta. A cantora disse que a estratégia da equipe era passar uma imagem “descolada” para o público mais jovem. Segundo Anitta, ao rebater o presidente, o artista é visto como “chato mimizento”, e Bolsonaro saíria como “o cara bacana que leva tudo numa boa”.

Bolsonaro tem usado nas redes sociais músicas de artistas de oposição ao governo para ilustrar suas postagens. Canções de Daniela Mercury, Preta Gil, Gloria Groove e outros nomes nomes declaramente contrários ao presidente foram utilizadas. O uso feito sem o consentimento dos artistas gerou revolta nas redes sociais. Após ser bloqueado por Anitta no Twitter, o perfil do Instagram do presidente deu um print na ação da cantora e colocou como trilha sonora “Envolver”, hit de Anitta.

