Política Bolsonaro réu: as frases dos ministros do Supremo e do ex-presidente

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Integrantes da Corte fizeram voto contundente em defesa da democracia e lembrou os riscos das rupturas institucionais. (Foto: Antonio Augusto/STF)

A Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), tornando réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados por tentativa de golpe de Estado. Os ministros votaram na seguinte ordem: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Após o encerramento da sessão, Bolsonaro falou com a imprensa e afirmou que as acusações contra ele são “graves e infundadas”.

— Veja as principais frases dos ministros na sessão:

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o dia 8 de janeiro “não foi um domingo no parque” e, ao exibir imagens da violência, ressaltou que “nenhuma Bíblia foi vista”;

O ministro Flávio Dino complementou dizendo que ninguém “vai rezar na frente do Congresso Nacional”;

Luiz Fux destacou que os ministros julgaram “sob violenta emoção” após os atos golpistas e afirmou que “debaixo da toga bate um coração”;

Já a ministra Cármen Lúcia enfatizou que “a ditadura vive da morte” e disse que a Abin era como um “ninho de arapongas”;

Por último, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, afirmou que “há materialidade e indício de autoria”;

Após o fim da sessão, Bolsonaro rebateu as acusações e disse não ser “obrigado a confiar, a acreditar” no programador das urnas eleitorais.

Alexandre de Moraes

* “Dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia e as instituições. Não houve um domingo no parque.”

* “Nenhuma bíblia é vista”, diz Moraes ao mostrar vídeo com violência do 8 de janeiro.

* “O Brasil foi citado expressamente como modelo de sucesso pelos americanos”, disse o ministro após a ministra Cármen Lúcia lembrar do elogio feito pelo presidente americano Donald Trump às urnas eletrônicas do Brasil.

Flávio Dino

* “Se a pessoa passa em frente à Catedral de Brasília, um dos edifícios mais belos da arquitetura do mundo e resolver rezar, ela não vai rezar na frente do Congresso Nacional.”

Luiz Fux

* “Debaixo da toga bate o coração de um homem.”

Cármem Lúcia

* “Ditadura mata; ditadura vive da morte.”

* “As pessoas vieram mesmo para a festa da Selma?”, questiona Carmem Lúcia, ao falar sobre qual seria a verdadeira intenção de quem participou dos atos golpistas.

* “O que foi chamado de Abin paralela, na verdade, seria um ninho de arapongas. E arapongagem é crime. Não pode bisbilhotar”.

Cristiano Zanin

* “Não adianta dizer a pessoa dizer que não estava no dia 8 de janeiro, se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento.”

Jair Bolsonaro

* “8 de janeiro eu estava nos Estados Unidos. Uma das cinco acusações contra mim é destruição de patrimônio. Só se for por telepatia.”

* “Eu espero hoje colocar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim, e as acusações são muito graves, são infundadas'”

* “Da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, tem algo esquisito por aí”. (Com informações do portal G1)

Bolsonaro réu: as frases dos ministros do Supremo e do ex-presidente

2025-03-26