Mundo Bolsonaro revê Michelle nos Estados Unidos e anuncia nova data de retorno ao Brasil

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-primeira-dama desembarcou na Flórida e foi direto participar de evento com o marido. (Foto: Redes Sociais/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou uma nova possibilidade de data para voltar ao Brasil: dia 29 de março. Em evento com empreendedores brasileiros na Flórida, Bolsonaro disse que sempre prevê uma hipótese de retorno ao País, mas, sete dias antes, analisa o clima no Brasil para confirmar a viagem.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também participou do evento. Ela desembarcou nos EUA e foi ao local direto do aeroporto.

“Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês. Sete dias antes a gente estuda a situação: como está o Brasil, como estão os contatos aqui”, esclareceu Bolsonaro aos apoiadores. Sobre a estadia de Michelle, o ex-chefe do Executivo disse que “ela deve ficar quatro ou cinco dias” nos EUA.

Antes da chegada da esposa, o ex-presidente afirmou para a plateia que já estava “aditivado” para receber a cônjuge. Bolsonaro comentou ainda sobre a habilidade retórica da companheira e destacou que Michelle “não é candidata ao Executivo”.

A ex-primeira-dama, que viajou com Bolsonaro para os EUA a dois dias do fim do mandato, em 30 de dezembro, retornou ao Brasil no dia 26 de janeiro. Durante o reencontro, Michelle comentou sobre os últimos dias em que estiveram separados: “É difícil, né? Bastante tempo separados, Laurinha está sentindo falta, nossa vida mudou, mas Deus tem o controle de todas as coisas sempre”, afirmou enquanto Bolsonaro enxugava as lágrimas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/bolsonaro-reve-michelle-nos-estados-unidos-e-anuncia-nova-data-de-retorno-ao-brasil/

Bolsonaro revê Michelle nos Estados Unidos e anuncia nova data de retorno ao Brasil