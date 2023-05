Política Bolsonaro se afasta de manifestações do Movimento Brasil Livre e de deputados da direita

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten, foi às redes sociais para falar do assunto. (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se afasta das manifestações que estão sendo chamadas pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e por deputados da direita. A informação é da CNN Brasil. O advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten, usou as redes sociais, na quinta-feira (25), para falar do assunto.

“Faz-se mais do que necessário avaliar quem esteve de fato ao lado do governo nos últimos 4 anos antes de sair apoiando e promovendo manifestação oportunista. A direita teima e ser vagão e rebocada por quem nunca conseguiu ser locomotiva”, escreveu.

CPI

Bolsonaro afirmou, durante o Encontro Nacional dos Presidentes do PL, que a CPI dos Atos Extremistas é o “movimento mais importante” para a oposição mostrar a verdade.

A fala dele foi em referência a manifestação do dia 4 de junho, convocada pelo MBL (Movimento Brasil Livre) e parlamentares de oposição ao governo Lula (PT), em protesto à cassação do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol.

Ele voltou a falar que não teve nada a ver com os atos golpistas e que o “outro lado” tentou abater a direita. “Tenho certeza que a verdade vira à tona”, afirmou no evento.

O ex-secretário de Comunicação Social de Bolsonaro confirmou que a crítica foi direcionada à manifestação do 4 de junho e à deputada Carla Zambelli (PL-SP), que chamou seguidores para o ato em defesa de Dallagnol.

Em vídeo em tom de retratação, Zambelli diz que não soube da opinião de Bolsonaro por estar de licença médica. “As pessoas sabem que sou fiel. Não preciso ficar provando isso todos os dias. Se o presidente acha que não devemos ir para as ruas, não vamos para as ruas”.

Apesar da minha experiência de 28 anos de parlamento, a gente sempre aprende alguma coisa a mais. Essa CPMI é muito importante para nós. Mais que qualquer movimento que porventura alguém queira fazer. Eu até peço: não faça. O movimento mais importante nosso no momento é a CPMI. Estou vendo algumas pessoas perdidas, querendo marcar amanhã com o povo na rua? Peço: não faça”.

Eduardo

No período em que o ex-presidente Bolsonaro morou nos Estados Unidos, seu filho “03”, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), abriu uma empresa no estado do Texas em sociedade com outros brasileiros ligados à disseminação de fake news no Brasil, que apoiaram os atos extremistas de 8 de janeiro e que passaram pelo governo do pai.

Eduardo abriu a Braz Global Holding LLC, em 18 de março deste ano, em sociedade com o influenciador Paulo Generoso — conhecido por compartilhar notícias falsas e por ter apoiado os atos golpistas — e com o ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura no governo Bolsonaro, André Porciúncula. A firma foi registrada por Generoso no endereço de sua casa, em Arlington.

