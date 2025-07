Política Bolsonaro se esquiva de comentar sanções dos Estados Unidos a Moraes: “Não tenho nada com isso”

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Ex-presidente também não quis repercutir o assunto com aliados; declaração foi dada na saída do PL. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se esquivou de um comentário sobre as sanções aplicadas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao ser abordado por jornalistas nessa quarta-feira (30). Ao ser questionado enquanto saia da Sede do PL, ele foi direto em entrevista à CNN Brasil:

“Não tenho nada com isso”

A medida, que usa como base a Lei Magnitsky, foi anunciada mais cedo nessa quarta pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) do Tesouro americano. “Alexandre de Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras”, opinou o Secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Na opinião dele, “Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados — inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro”. “A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos EUA e as liberdades de nossos cidadãos”.

No mesmo dia, Trump assinou um decreto que oficializa as tarifas de 50% aos produtos brasileiros. A informação foi publicada pela Casa Branca em uma “ficha informativa” que aborda, segundo a instituição, as “ameaças do Governo Brasileiro aos EUA”.

De acordo com o documento, as tarifas são para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma “ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia do país norte-americano”.

“A Ordem declara uma nova emergência nacional usando a autoridade do Presidente sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977 (IEEPA) e estabelece uma tarifa adicional de 40% para lidar com as políticas e ações incomuns e extraordinárias do Governo do Brasil que prejudicam empresas dos EUA, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa dos EUA e a economia dos EUA”, diz a Casa Branca.

A Ordem classificou a “perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo Governo do Brasil contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores” como “graves violações dos direitos humanos”. Os atos, segundo eles, minou o Estado de Direito no Brasil.

Apesar do comentário do ex-presidente, o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, comemorou as sanções impostas à Moraes e que a medida está “longe de ser o passo final”.

“Hoje, sob a liderança do Presidente Donald J. Trump e do Secretário de Estado Marco Rubio e do Secretário do Tesouro Scott Bessent os Estados Unidos da América confirmaram o que milhões de brasileiros já sabiam há muito tempo: Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos. Sua sanção sob a Lei Global Magnitsky de Responsabilização por Direitos Humanos é histórica”, disse em uma nota oficial publicada no X (antigo Twitter). (Com informações do portal Terra)

