Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Ex-presidente concedeu entrevista coletiva logo após o resultado. Foto: Reprodução de TV Ex-presidente concedeu entrevista coletiva logo após o resultado. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formar maioria pela condenação e consequente inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), ele disse, em Belo Horizonte, que “não está morto” politicamente e que pensa em recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante entrevista coletiva, Bolsonaro afirmou que “acredita ser sido a primeira condenação por abuso de poder político” e se tratar de um “crime sem corrupção”. Ele também disse que levou “uma facada nas costas” com esse resultado.

O ex-presidente criticou a postura do Tribunal Superior Eleitoral, alegando que foi proibido de “até de fazer lives” da casa dele – na ocasião, o Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República.

Alegou, ainda, que o TSE “trabalhou contra as suas propostas” e que ele, durante o mandato, respeitou a Constituição, “muitas vezes a contra gosto”.

“Estamos num caminho para uma ditadura. Eleições sem confronto não é democracia? Quem seria oposição ao atual mandatário em 2026? Até o momento, não tem nome. Seria quase como um WO”, afirmou. “Respeitei a Constituição a contragosto muitas vezes. Não gostaria de me tornar inelegível. Levei uma facada nas costas por inelegibilidade por abuso de poder político. Não tenho adjetivo para responder.”

O julgamento de Bolsonaro no TSE foi retomado nesta sexta-feira (30) com o voto da ministra Cármen Lúcia.

Belo Horizonte

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Belo Horizonte entre a noite de quinta (29) e a manhã desta sexta-feira (30) para o velório e o sepultamento do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli.

Bolsonaro chegou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 21h55min de quinta. Por lá, concedeu entrevista à imprensa e falou com apoiadores.

Ao longo da manhã, ele seguiu para as cerimônias em homenagem a Paolinelli. O velório aconteceu no Palácio da Liberdade, antiga sede do governo de MG, e o sepultamento no Cemitério Parque da Colina, região Oeste da capital.

Em seguida, Bolsonaro partiu para um almoço com integrantes do Partido Liberal em uma churrascaria na região Centro-Sul de BH, de onde acompanhou o resultado do julgamento no TSE.

