Política Bolsonaro se recupera bem e retoma alimentação, diz hospital

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Há a expectativa de que o ex-presidente tenha alta já nesta sexta-feira (15). Foto: Agência Brasil Há a expectativa de que o ex-presidente tenha alta já nesta sexta-feira (15) (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com a recuperação dentro do esperado após os três procedimentos realizados na terça-feira (12), segundo novo boletim médico desta quinta-feira (14).

No Hospital Vila Nova Star, no Itaim, na Zona Sul da capital paulista, onde está internado desde segunda-feira (11), Bolsonaro realizou um exame de raio-X contrastado para avaliar o trânsito intestinal.

O especialista que avaliou o exame, Luiz Tenório de Siqueira, conclui que “o trânsito intestinal se faz normalmente, sem obstruções ou dificuldades. Por conta disso, há a gradativa retomada da alimentação”.

A avaliação otorrinolaringológica (do nariz e garganta) também aponta uma excelente recuperação no pós-cirúrgico, “com sangramento nasal bastante diminuto, seguindo com instilações (lavagens) nasais para melhora do fluxo”.

O boletim aponta que o ex-presidente segue com incômodo em orofaringe (parte da garganta atrás da boca), mas apresenta melhora na alimentação. Seu sono também está “progredindo e evoluindo bem”.

O ex-presidente está internado no Hospital Vila Nova Star, no Itaim, zona sul da capital paulista. Ele passou por uma septoplastia, uma turbinectomia e uma uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-se-recupera-bem-e-retoma-alimentacao-diz-hospital/

Bolsonaro se recupera bem e retoma alimentação, diz hospital

2023-09-14