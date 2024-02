Política Bolsonaro se reúne com o pastor Silas Malafaia para discutir sobre a manifestação na próxima semana

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Para o líder evangélico, o ato será “pacífico” e terá como mote a defesa do Estado Democrático de Direito. Foto: Reprodução) Para o líder evangélico, o ato será “pacífico” e terá como mote a defesa do Estado Democrático de Direito. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o pastor Silas Malafaia na quinta-feira (15), na sede do Partido Liberal, em Brasília, para discutir sobre a manifestação convocada pelo ex-mandatário para próximo dia 25 na Avenida Paulista.

Para o líder evangélico, o ato será “pacífico” e terá como mote a defesa do Estado Democrático de Direito. “Isso vale para todo mundo.”

Na reunião, também esteve presente o assessor e advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten, e o deputado federal Zucco (PL-RS). O parlamentar gaúcho reforçou, após a reunião, que a intenção é que seja um “evento pacífico, ordeiro e com a presença de diversos parlamentares”.

A ideia para a manifestação surgiu a partir de uma conversa entre Bolsonaro e Sila Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Além do encontro para articulação do evento, Malafaia alugou o trio elétrico que será usado no dia. A contratação foi feito em nome da Associação Vitória em Cristo e, segundo ele, o financiamento da estrutura tem base legal.

Com um custo de R$ 80 mil, o ato que receberá o discurso de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá o aluguel do trio elétrico “demolidor”, um dos maiores do País. Mas mesmo grande, o veículo terá acesso limitado a 80 autoridades no palanque, o que fez com que os organizadores decidissem impor um veto a prefeitos, vereadores e candidatos. As informações são da CNN.

A exceção é para Ricardo Nunes (MDB), que foi o primeiro a receber, enquanto prefeito de São Paulo, o comunicado para o ato. Nenhum convite, no entanto, foi enviado a nenhuma autoridade, conforme confirmou o pastor Silas Malafaia.

Ele decidiu pagar o valor do trio, grades e funcionários do próprio bolso, depois de a manifestação em favor do ex-presidente ter sido associada de forma crítica à igreja comandada por ele. Ainda assim, o público rezará. Uma oração comandada pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro é esperada.

A convocação para a manifestação foi feita por Bolsonaro por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais na segunda (12). Na gravação, o ex-presidente argumenta que vai usar o ato para se defender “de todas as acusações que têm sido imputadas” a ele.

Bolsonaro foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, na última semana, e precisou entregar seu passaporte às autoridades. Nas investigações, a PF apura a participação do ex-presidente em uma articulação para dar um golpe de Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-se-reune-com-malafaia-para-discutir-sobre-a-manifestacao/

Bolsonaro se reúne com o pastor Silas Malafaia para discutir sobre a manifestação na próxima semana

2024-02-16