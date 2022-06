Política Bolsonaro se reúne com presidente do Paraguai em Foz do Iguaçu

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Bolsonaro e Benítez ainda percorreram as ruas da cidade. Foto: Reprodução/TV Brasil/YouTube

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu no início da noite desta sexta-feira (3) com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eles discutiram as relações entre os dois países e visitaram as obras da ponte de integração na fronteira.

Bolsonaro e Benítez ainda percorreram as ruas da cidade em uma caminhonete, enquanto acenavam para apoiadores. Em cerimônia oficial, o presidente paraguaio comentou o episódio, dizendo que comunga dos valores de Bolsonaro.

“Presidente, acompanhei o senhor em uma caminhonete e vi o carinho que o povo tem. […] Estou muito orgulhoso desse carinho que senti desse povo que vai seguir te apoiando no futuro”, afirmou Benítez. “Estamos honrando a amizade de nossos povos e os valores comuns que defendemos. Nossos povos e especificamente estes presidentes, [cultivam] os valores da família, do trabalho, da dignidade, do respeito à propriedade privada e da construção de modelos produtivos.”

No evento, Bolsonaro afirmou que as decisões sobre Itaipu são tomadas em acordo com o Paraguai e que a usina é um exemplo para o mundo.

“Tudo o que fazemos aqui consultamos, conversamos e buscamos cordialmente o acordo. Afinal de contas, uma sugestão a mais sempre é muito bem-vinda. Itaipu Binacional é um exemplo para o mundo de geração de energia de fonte renovável. O Brasil é exemplo para o mundo na preservação ambiental.”

