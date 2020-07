Política Bolsonaro sobre sintomas do coronavírus: “Febre baixou e estou me sentindo bem”

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

O presidente, que completou 65 anos em março, disse que estava com 38°C de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue, e garantiu que estava tomando hidroxicloroquina Foto: Marcos Corrêa/PR (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta terça-feira (07) que está se sentindo melhor e que a febre baixou. Nesta segunda-feira (06), ele afirmou que está com sintomas da Covid-19.

“A febre baixou e estou me sentindo muito bem. Estou afim de trabalhar, estou me sentindo bem, tenho obra para inaugurar no país”, disse.

O presidente, que completou 65 anos em março, disse que estava com 38°C de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue, e garantiu que estava tomando hidroxicloroquina. Por causa dos sintomas, a agenda do chefe do executivo para o restante da semana está cancelada.

O presidente já fez um teste para Covid-19 no próprio Palácio da Alvorada, sua residência oficial. O resultado do exame deve sair nesta terça-feira.

Em nota divulgada pouco antes das 22h de segunda-feira, a Secretaria de Comunicação Social do governo disse que Bolsonaro estava em casa e apresentava “bom estado de saúde”.

