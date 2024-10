Política Bolsonaro também já caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, que foi adaptado para ficar menos escorregadio

22 de outubro de 2024

Após o acidente com Bolsonaro, o governo ordenou mudanças no banheiro para garantir a segurança dele e da ex-primeira-dama Michelle.(Foto: Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi o único chefe do Executivo que sofreu um acidente doméstico no banheiro do Palácio da Alvorada. Assim como o petista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também sofreu uma queda no cômodo em 2020, precisando ser hospitalizado.

O acidente doméstico se deu em 23 de dezembro, na antevéspera do Natal. O ex-presidente escorregou no banheiro e bateu a cabeça no piso de mármore e passou a noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

No dia seguinte ele recebeu alta e concedeu uma entrevista ao apresentador José Luiz Datena que, recentemente, foi o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Na conversa, Bolsonaro disse que a queda causou uma perda repentina de memória.

“É aquela história… Vai ficando velho e volta a ser criança. Eu dei uma escorregada, realmente, e foi meio feio o negócio. Perdi a memória, mas graças a Deus, tudo em paz”, disse o presidente.

Após o acidente, o governo ordenou mudanças no banheiro para garantir a segurança dele e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Foram colocadas barras de segurança e tapetes antiderrapantes no cômodo.

Bolsonaro também alterou a manutenção do piso de mármore, utilizado no banheiro da Alvorada. Tradicionalmente, os funcionários utilizam cera para evitar que o material fique poroso. O ex-presidente decidiu suspender o uso para evitar novos tombos.

Lula caiu e bateu a cabeça no sábado (19), e foi internado no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O centro médico atestou que ele sofreu uma lesão com corte e contusão na parte de trás da cabeça.

Em entrevista à GloboNews, o cardiologista Roberto Kalil Filho, um dos médicos que acompanha o presidente, disse que o trauma foi “importante” e provocou pequena hemorragia cerebral e, por isso, o presidente precisa ficar sob observação.

Em conversa com o candidato petista à prefeitura de Camaçari (BA) Luiz Carlos Caetano, que divulgou um vídeo nas redes sociais na última segunda-feira (21), Lula disse que a queda foi “grave”. O petista também afirmou que os médicos vão saber o “estrago” da lesão daqui a três ou quatro dias.

“Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? Então, eu estou aguardando porque os médicos disseram que eu tenho que esperar uns três ou quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, disse Lula ao candidato do PT em Camaçari.

Lula publicou uma foto no X (antigo Twitter) em reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim. Na imagem, o presidente aparece sorridente e fisicamente bem.

