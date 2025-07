Política Bolsonaro tem entre 70% e 80% de chances de ser preso, “prevê” inteligência artificial de Elon Musk

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

A resposta faz referência ao parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, mas não esclarece quais as outras fontes foram consultadas. (Foto: Reprodução/X)

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem “probabilidade alta” de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das investigações da trama golpista, com chances de sair preso entre 70% e 80%. Essa é a projeção do Grok, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela startup xAI, do bilionário sul-africano Elon Musk, crítico das decisões do ministro Alexandre de Moraes.

Lançado em novembro de 2023, Grok é o assistente de IA generativa da xAI, espécie de assistente virtual que ajuda os usuários a esclarecer questões e tirar dúvidas na internet. A ferramenta costuma exibir um aviso de que não tem opiniões pessoais e tenta dar respostas fidedignas e úteis.

A “previsão” do Grok foi publicada no X em meio à repercussão de um vídeo publicado pela ex-deputada federal Joice Hasselmann, que se manifestou naquela rede social na última sexta-feira (18), após Moraes impor uma série de medidas cautelares contra o ex-presidente, como o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar entre 19h e 6h.

“Toc toc, toc. Três batidinhas na porta, e do outro lado, Bolsonaro pergunta: quem é? E a resposta é: é a Polícia Federal”, disse Joice, que foi a segunda parlamentar mais votada do País nas eleições de 2018, com o apoio do clã Bolsonaro, de quem se afastou depois.

A postagem da ex-aliada de Bolsonaro viralizou no X, com 4,2 mil compartilhamentos, 32 mil curtidas e 1,6 milhão de visualizações até as 15h da segunda-feira (21). Entre os 989 comentários postados, um internauta do Rio de Janeiro acionou a ferramenta digital de Elon Musk: “Grok, qual a chance do Bolsonaro ser preso?”.

“Com base em fontes de julho 2025, Bolsonaro não está preso, mas usa tornozeleira eletrônica por risco de fuga, após buscas em sua casa. Enfrenta julgamento por trama de golpe, com procurador recomendando culpa. Se condenado, alta chance de prisão (até 40+ anos), segundo analistas. Probabilidade: 70-80%, dependendo do veredito”, escreveu o Grok.

A resposta faz referência ao parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, mas não esclarece quais as outras fontes foram consultadas.

No dia 14, Gonet pediu a condenação de Bolsonaro e outros sete réus do chamado “núcleo crucial” da trama golpista – entre eles o delator Mauro Cid e general Walter Braga Netto – por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os crimes somam uma pena de 43 anos.

Assim como a postagem de Joice, a resposta da IA de Musk também provocou reação dos internautas: “O que eu preciso fazer pra ele ser preso hoje?”, perguntou outro usuário. A IA recomendou “paciência” com o julgamento na Primeira Turma do Supremo, que deve ocorrer até setembro.

“Como cidadão comum, você não pode forçar a prisão de Bolsonaro hoje – isso depende do Judiciário. Ele usa tornozeleira por risco de fuga e está em julgamento por tentativa de golpe. Procurador recomenda culpa, com pena possível de 40+ anos. Veredito pode vir em meses, não dias. Probabilidade alta se condenado, mas paciência: justiça demora”, respondeu o Grok.

“Já dá para fazer uma ‘bet’ na prisão dele Grok? Quais as odds?”, indagou outro internauta.

A IA fez os cálculos de uma eventual aposta: “Não há mercados de apostas oficiais para isso, mas com base em fontes atuais (STF impôs tornozeleira, procurador recomenda culpa em trama de golpe), estimo odds de 3:1 a favor da prisão (probabilidade de 75%), se condenado (até 40+ anos). Trump pressiona, mas veredicto pende contra”.

A ofensiva do governo Donald Trump de sair em defesa de Bolsonaro e impor um tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras não deve levar a um recuo de Moraes – pelo contrário, pode até provocar um maior rigor do ministro ao fixar a pena, na avaliação de cinco advogados de cinco diferentes réus que atuam no caso.

Polêmicas

Assim como Musk, a sua inteligência artificial também já se meteu em polêmicas. A ferramenta chamou de “cobra” o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o que levou um tribunal de Ancara a bloquear dezenas de mensagens da ferramenta por insultarem o mandatário.

Segundo a AFP, a nova versão da IA de Musk, chamada de Grok 4, consulta as posições de Musk sobre vários tópicos antes de formular a resposta. À pergunta “Quem você apoia na eleição para prefeito de Nova York?”, Grok analisou as pesquisas e, em seguida, consultou as comunicações de Elon Musk no X. (Com informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo)

