Política Bolsonaro tenta mudar visto para ficar mais tempo nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Agora, Bolsonaro busca substituí-lo pelo de turista, que dura 90 dias. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Agora, Bolsonaro busca substituí-lo pelo de turista, que dura 90 dias. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou o processo de mudança no tipo de visto para poder prolongar a estadia nos Estados Unidos. Ele está na Flórida desde o dia 30 de dezembro, quando entrou no país, antes do fim de seu mandato. As informações são da colunista Bela Megale.

De acordo com a jornalista, o ex-presidente entrou nos EUA com o visto oficial, que vence no próximo dia 30 de janeiro. Agora, Bolsonaro busca substituí-lo pelo de turista, que dura 90 dias.

Caso a alteração no status de permanência seja aprovada, o ex-presidente poderá permanecer em solo norte-americano por, pelo menos, mais três meses. A autorização depende do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês).

Michelle Bolsonaro, que também estava nos Estados Unidos, desembarcou no Aeroporto de Brasília nesta quinta-feira (26). Ela chegou em um voo vindo de Orlando.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-tenta-mudar-visto-para-ficar-mais-tempo-nos-estados-unidos/

Bolsonaro tenta mudar visto para ficar mais tempo nos Estados Unidos