Bolsonaro troca 11 embaixadores e nomeia 14 militares para funções de comando

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Trocas foram feitas a menos de um mês de mudança de governo. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Prestes a deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma série de mudanças em cargos nas áreas militares e de relações internacionais. Foram trocados de funções 14 militares, enquanto 13 diplomatas do Itamaraty foram nomeados para embaixadas e escritórios da Organização das Nações Unidas (ONU).

As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (9) e irão valer no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomará posse como presidente da República em 1º de janeiro. Todas as nomeações militares contam com a assinatura de Bolsonaro e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Já as mudanças diplomáticas trazem a assinatura do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, além do nome do presidente.

Entre as mudanças nas Forças Armadas destacam-se a nomeação do major-brigadeiro do ar Flávio Luiz de Oliveira Pinto, do Comando da Aeronáutica, como diretor-geral da Secretaria da Junta Interamericana de Defesa, com sede em Washington D.C, nos Estados Unidos.

O brigadeiro do ar Leonardo Chaves Rodrigues, chefiará a Sétima Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica. O tenente-brigadeiro do ar João Tadeu Fiorentini deixará o cargo de diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo para assumir o cargo de Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.

O major-brigadeiro do ar Vincent Dang, ocupará o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Aeroespaciais. O brigadeiro do ar Roberto da Cunha Follador chefiará o Centro de Coordenação de Operações Cibernéticas.

Na Marinha, o vice-almirante Cesar Lopes Loureiro foi exoneradodo cargo de Secretário da Comissão de Promoções de Oficiais. O cargo será ocupado pelo vice-almirante Humberto Caldas da Silveira Junior.

Diplomacia

Bolsonaro assinou, também, a nomeação de 11 embaixadores brasileiros e dois novos representantes brasileiros em órgãos das Nações Unidas. Foram nomeados novos embaixadores na Guatemala, Tanzânia, Vietnã, Jordânia, Guiné Equatorial, Tunísia, Líbano, Mauritânia, Sudão, Costa Rica e África do Sul.

Na Organização das Nações Unidas, a ministra de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, Paula Alves de Souza, passará a exercer o cargo de delegada permanente do Brasil junto à Unesco, em Paris, França.

Carla Barroso Carneiro, ministra de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, será representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO, em Roma, Itália.

