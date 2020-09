Brasil Bolsonaro vai a churrasco do Dia do Gaúcho com aglomeração em Brasília

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Presidente participou da homenagem a Revolução Farroupilha. (Foto: Reprodução/ Twitter Jair Bolsonaro)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro foi a um churrasco em um piquete gaúcho no meio de Brasília, na tarde do domingo (20), para comemorar o Dia do Gaúcho. O almoço, ao ar livre, tem pessoas sem máscara se aglomerando. “Com a gauchada no Piquete do Eixão em Brasília”, escreveu no Twitter. Na imagem, Bolsonaro aparece cercado de pessoas sem máscara.

O churrasco ocorre em uma via de Brasília, que aos domingos é fechada para recreação. A comemoração conta com bandeiras do Rio Grande do Sul, chimarrão, além de torcedores do Internacional e do Grêmio, os principais times do estado.

Depois do almoço, o presidente passou rapidamente na praça dos Três Poderes, onde falou com apoiadores. Ao ser questionado por um jornalista sobre a medida provisória que concede reajuste a policiais e bombeiros do DF, além de militares de Amapá, Roraima e Rondônia, que perde validade na terça-feira (22), caso não seja analisada pelo Congresso, o presidente afirmou que estava indo embora, porque a imprensa começou a fazer perguntas.

“Como a imprensa começou a perguntar, eu estou indo embora”, disse. Mais cedo, Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma mensagem em homenagem aos gaúchos.

Eleições

Na primeira pesquisa Ibope realizada após a confirmação dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal e apresentador Celso Russomanno, do Republicanos, se mostrou o preferido ao cargo, com 24% das intenções de voto.

O levantamento, divulgado neste domingo (20) pelo jornal O Estado de São Paulo, aponta que em segundo lugar está o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), com 18%. Em seguida aparecem Guilherme Boulos (PSOL), com 8%, e Marcio França (PSB), com 6% – empatados tecnicamente.

Sem destaque na disputa, de acordo com a pesquisa, o PT, que geralmente costuma protagonizar as corridas eleitorais paulistanas, se mostra com significativa desvantagem em relação aos líderes: Jilmar Tatto, tem apenas 1% das preferências.

Distante do início da pesquisa, o representante PT e se coloca ao lado de candidatos de partidos “nanicos”, como Levy Fidelix (PRTB) e Vera Lucia (PSTU), assim como o ex-tucano Andrea Matarazzo (PSD), e os estreantes Marina Helou (Rede) e Filipe Sabará (Novo).

á os ex-bolsonaristas, eleitos para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa em 2018 com ajuda da onda do antipetismo, Joice Hasselmann (PSL) e Arthur do Val – conhecido como “Mamãe Falei” (Patriota) aparecem com 2% das intenções de voto na pesquisa.

O Ibope também mostrou que os paulistanos estão menos interessados na eleição municipais. Segundo a “pesquisa espontânea”, em que o entrevistado deve dizer sua escolha sem poder avaliar os nome dos candidatos previamente, 56% dos entrevistados admitiram estar indecisos, e outros 22% afirmam que votarão nulo ou em branco.

O índice de indecisos chama atenção, tendo em vista que na última eleição municipal, em 2016, no primeiro levantamento, a taxa de indecisos em São Paulo era de 45%. Já na “pesquisa estimulada”, quando o eleitor lê a lista de candidatos, a taxa de indecisos é menor: 10% – mas ainda é mais que o dobro da registrada no início da última campanha municipal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil