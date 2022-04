Política Bolsonaro vai ao estádio do Santos para assistir a jogo do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Bolsonaro estava em um camarote ao lado do presidente do time da casa Foto: Reprodução Bolsonaro estava em um camarote ao lado do presidente do time da casa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro foi ao estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), na manhã deste domingo (17), para assistir ao jogo do time da casa contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

O chefe do Executivo federal estava em um camarote ao lado do presidente do Santos, Andrés Rueda, e de outros dirigentes do time, além de seguranças. Bolsonaro acenou para a torcida. Diversas pessoas aplaudiram e gritaram “mito”, enquanto outras vaiaram o presidente, que é torcedor do Palmeiras e não estava vestindo camisa de clube de futebol.

Com o estádio lotado, o time da casa venceu a partida por 2 a 1. Os gols foram marcados por Léo Baptistão e Henrique (contra). Léo Gamalho, de pênalti, descontou para os paranaenses. O jogo, válido pela segunda rodada do Brasileirão, começou às 11h.

Candidato à reeleição, Bolsonaro viajou na Sexta-feira Santa (15) para o Guarujá, no litoral paulista, para passar o feriado de Páscoa no Forte dos Andradas.

