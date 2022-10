Geral Bolsonaro vê “muita chance” de aprovar a redução da maioridade penal no País

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

O PL, partido de Bolsonaro, terá as maiores bancada da Câmara e do Senado. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (13) esperar que o Congresso Nacional eleito aprove a redução da maioridade penal. Propostas do gênero tramitam há anos, mas encontram resistência entre parlamentares.

O PL, partido de Bolsonaro, terá as maiores bancada da Câmara e do Senado. Outras siglas aliadas também tiveram aumento de bancada. Apesar de a maioria absoluta não estar garantida, o presidente disse, durante visita a Recife (PE), acreditar que existe “muita chance” da proposta ser aprovada.

“O Congresso eleito atualmente foi muito mais para centro-direita. Então pautas como redução da maioridade penal, obviamente, caso eu seja reeleito, nós regulamentaremos e podemos dizer, sim, temos muita chance de aprovar a redução da maioridade penal.”

Atualmente, quatro Propostas de Emenda à Constituição (PECs) sobre o tema tramitam no Congresso. A mais avançada foi aprovada na Câmara em 2015, mas empacou desde então no Senado e está sem relator desde 2019.

No início do ano, o governo incluiu essa PEC em uma lista de 45 projetos prioritários no Congresso. Entretanto, o projeto não teve nenhum andamento.

Setor de saúde

Bolsonaro também disse nesta quinta que, se vencer o pleito, vai desonerar a folha de pagamento do setor de saúde. Nesta quinta-feira, ele participou de eventos de campanha no Recife.

“Pedi para [o ministro da Economia, Paulo Guedes] desonerar a folha [de pagamento] da saúde no Brasil. São 17 setores que já estão desonerados, e ele falou que eu poderia anunciar a desoneração da saúde no Brasil. O impacto é compatível”, disse. “Hoje o setor não desonerado paga um imposto em cima da folha de 20%. A desoneração passa a ser de 1% a 4% do faturamento bruto da empresa. Vai ser vantajoso, e vamos dar mais uma sinalização para questão do piso da enfermagem no Brasil”, completou.

Projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado também tratam da desoneração da folha de pagamento para o setor de saúde.

“Isto ajuda, em especial, a implementação do piso para enfermeiros. Eu lamento que o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Luiz Barroso, ter concedido uma liminar para não pagar o piso para eles. Nós estamos fazendo mais que a nossa parte. Estamos procurando atender um setor que, durante a pandemia, deu mostras, para o Brasil e para o mundo todo, de resiliência, de amor ao próximo, sacrificando sua própria vida”, disse. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

