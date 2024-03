Rio Grande do Sul Bolsonaro vem ao Rio Grande do Sul nesta terça

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Esta será a terceira vez do político no Rio Grande do Sul desde o fim de seu mandato presidencial. (Foto: Arquivo/EBC)

Nesta terça-feira (5), o ex-presidente Jair Bolsonaro estará em Não-Me-Toque (Norte gaúcho) para a Expodireto Cotrijal, evento agropecuário do qual nunca participou. Ele deve desembarcar de avião em Passo Fundo e percorrer de carro os 67 quilômetros até a cidade-sede da feira. A agenda também prevê um jantar com empresários do setor e, na quarta, um encontro do PL na região, voltando para Brasília no mesmo dia.

Essa é a terceira vez que o político viaja ao Rio Grande do Sul desde que deixou o Palácio do Planalto, no início de 2023. A mais recente foi em 17 de novembro, quando compareceu a evento partidário em Esteio (Região Metropolitana) e discursou para simpatizantes durante ato político no Parcão, em Porto Alegre, acompanhado da esposa Michelle.

Já sua primeira vez no Estado como ex-mandatário teve como datas os dias 22 e 23 de junho, dias antes de encerrado o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível devido a abuso de poder político e econômico, além de uso indevido dos meios de comunicação. As irregularidades foram cometidas durante o mandato presidencial (2019-2022).

Naquela visita, Bolsonaro foi um dos convidados da Transposul (feira nacional dos segmentos de de transporte e logística) na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. Esteve, ainda, entre os destaques do encontro promovido pelo PL para estimular filiações à sigla e jantou com aliados em uma galeteria.

(Marcello Campos)

2024-03-04