Política Bolsonaro visita a Expointer nesta sexta-feira

Por Marcelo Warth Neto | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente também visitou a feira no ano passado Foto: Alan Santos/PR O presidente também visitou a feira no ano passado. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitará, na manhã desta sexta-feira (02), a 45ª Expointer, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Ele acompanhará o Desfile dos Animais Grandes Campeões, uma das principais atrações da feira, que ocorrerá às 10h na Pista Central do Parque de Exposições Assis Brasil.

Candidato à reeleição, o presidente deve percorrer o parque e se reunir com lideranças do agronegócio. No ano passado, ele também esteve na Expointer, onde posou para fotos com apoiadores. A 45ª edição do evento prossegue até domingo (04).

No sábado (03), Bolsonaro participará de um evento religioso em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política